上海封城》醫生隔柵欄替術後女子拆線 中國網友怒批：悲哀

醫生前往封城現場，隔著柵欄替病患拆線。（圖翻攝自微博）

2022/03/29 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，28日上海大片區域進入封城狀態，一名動了雙眼皮手術的女子，本來預定這幾天拆線，卻被封在小區內，醫生只好前往現場，隔著柵欄替她拆線，看似有趣的事件，卻在網路上激起中國網友對當局防疫措施的不滿。

中媒《西部決策》報導，中國上海宣布28日局部封城，其中一個小區在26日提早封閉，區內一名割完雙眼皮的女子，因此無法如期前往醫院拆線，眼見過了該拆線的日子，女子憂心忡忡，不斷連絡醫師，醫師也擔心不及時拆線會對病人造成傷害，本來他想寄工具給女子，要她找人幫忙拆，但最終醫師決定親赴火線，在小區門口，隔著柵欄替女子拆線。

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這起看似有趣的事件，卻勾起中國網友們對整個防疫措施的不滿，有人感嘆：「之前因為不靈活就醫已經造成了悲劇了......」、「這樣的新聞上了熱搜實質上是一種悲哀」，有人則怒批：「憑什麼應該去看醫生不讓去，在深圳憑有效的就醫預約記錄就可以去看醫生」、「這種封閉小區的做法，是典型的形式主義」、「懶政，一刀切」。

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