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    神預言？說中911、武漢肺炎 「盲眼神婆」曾預言普廷稱霸世界

    普廷下令揮兵入侵烏克蘭，備受國際譴責。（美聯社）

    普廷下令揮兵入侵烏克蘭，備受國際譴責。（美聯社）

    2022/03/28 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕生前曾預測到南亞大海嘯、美國911事件及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的已故靈媒「盲眼神婆」巴巴．萬加（Baba Vanga），近日再次引發關注，因已過世26年的她曾預測俄羅斯將主宰世界。

    綜合外媒報導，近期烏俄戰爭成為國際焦點，各界都相當關注事態走向。沒想到這場戰事意外讓已經過世26年的保加利亞盲人預言家巴巴．萬加再次受到討論，因她先前曾預言俄羅斯入侵烏克蘭，1979年接受蘇聯畫家西多羅夫（Valentin Sidorov）訪問時更更預測，俄羅斯將主宰這個世界。

    此外，之後還傳出巴巴．萬加曾聲稱，沒有人能夠阻止普廷（Vladimir Putin）的野心，所有阻礙都會被他清除，最後他將成為「世界之主」（Lord of the World）。

    巴巴．萬加1996年8月11日逝世，享壽85歲，生前對未來做出一系列預言，包括南亞大海嘯、911事件、恐怖組織伊斯蘭國（IS）崛起、英國脫歐等事件都被預測到，雖然也有不少預言沒有應驗，但也吸引大批信徒，其支持者還聲稱，巴巴．萬加的預言準確度高達85％。

    不過，普廷年輕時只是前蘇聯的情報機構KGB派駐在東德的基層人員，1990兩德統一後，他輾轉到列寧格勒大學任職，1991年蘇聯解體，怕被連累脫離了KGB，在列寧格勒（今聖彼得堡）市長室主管對外交流、吸引外資，1996年市長選舉失利，他透過同鄉介紹轉往莫斯科，1997年3月被俄羅斯總統葉爾欽任命為總統辦公廳副主任；此時巴巴．萬加早已過世。

    「盲眼神婆」巴巴．萬加1979年預言普廷將成「世界之主」。（擷取自網路）

    「盲眼神婆」巴巴．萬加1979年預言普廷將成「世界之主」。（擷取自網路）

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