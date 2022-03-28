烏克蘭反攻新利器 德以星3國研發多功能反戰車火箭到手

「鬥牛士」反戰車火箭筒，為新加坡、以色列、德國所共同開發的輕型反戰車武器。（圖擷自Wiki）

2022/03/28 16:34

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烏克蘭耗7.9億 向德採購5100件「鬥牛士反戰車火箭筒」

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發1個多月，為持續抵禦俄羅斯戰車部隊進攻，烏克蘭自掏腰包以2500萬歐元（約新台幣7.9億）向德國軍武商「諾貝爾炸藥防務公司」（Dynamit Nobel Defense GmbH）採購RGW90 HH「鬥牛士」反戰車火箭筒，該反戰火箭筒為新加坡、以色列、德國所共同開發的輕型反戰車武器。

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根據「諾貝爾炸藥防務公司」介紹，RGW90 HH為「鬥牛士」反戰車火箭筒多功能彈頭版本，口徑90毫米，其彈頭可以選擇高爆穿甲-黏著彈（Heat-Hesh）、反工事結構彈（Anti Structure）、破牆彈（Wall Breacher）以及遠程多用途可編程彈（LRMP）等4種選擇。

RGW90 HH火箭筒重量僅7.5公斤，長度及總重根據彈頭而在0.96-1.08公尺、8.7-13公斤之間，有效射程也根據彈頭而有不同，反戰車的高爆穿甲-黏著彈射程約20-500公尺，反工事結構彈射程10-400公尺，破牆彈射程10-100公尺，遠程多用途可編程彈射程則可達20-1200公尺。

RGW90 HH反戰車火箭統標榜無後座力，可單兵操作，能在室內或密閉空間發射，筒身搭配可拆除的火控系統，讓射手有高的首發命中率以及夜視發射能力，可以擊穿500毫米的戰車反應裝甲，也可以打穿三道水泥工事。

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