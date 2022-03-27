與俄羅斯切乾淨？ 土耳其直指「1理由」建議「別這樣」

土耳其總統艾多根的顧問卡林（見圖）今（27）日表示，土耳其和其他國家仍然需與俄羅斯對話，才能讓這場戰爭結束。（法新社）

2022/03/27 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，多國給予俄羅斯經濟制裁並停止往來，土耳其總統艾多根的顧問卡林（Ibrahim Kalin）今（27）日表示，土耳其和其他國家仍然需與俄羅斯對話，才能讓這場戰爭結束，他也強調，烏克蘭需要更多的支援來保護自己。

據《路透》報導，土耳其是北大西洋公約組織（NATO）的成員國之一，其與烏克蘭和俄羅斯雙方保持著良好的關係，也試圖居中調解烏俄之間1個月以來的衝突和戰火。卡林今日在「杜哈論壇」（Doha Forum）上說：「如果世界各國家都『燒毀』與俄羅斯之間的橋梁，那麼誰將在最後與他們會談呢？」

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卡林補充，烏克蘭人需要得到一切可能得到的支持，以保護他們自己……但無論如何，俄羅斯方面也同樣必須被聽取，這樣一來，俄羅斯的不滿即使不合理，也能得到理解。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在烏國遭俄入侵期間，持續透過影音發表談話，除激勵該國民眾，也向歐美國家求援，他26日再要求西方國家提供軍事援助，並稱烏克蘭只是需要北約1%的戰機和1%的戰車，不會要求更多。

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