俄軍大殺器！首度動用新型遠程火箭彈 傳能炸翻100個足球場

俄軍新一代「龍捲風-S（Tornado-s）」多管火箭系統試射畫面。（取自俄羅斯國防部官網）

2022/03/27 20:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事網站《Militarnyi》報導，俄軍日前首度利用其新一代「龍捲風-S（Tornado-s）」多管火箭系統（MLRS），發射新型遠程精準制導火箭炮，攻擊烏東衝突區的阿瓦迪夫卡（Avdiivka）地區的平民區。

報導稱，據當地警察辦公室的人說，「平民中有人死亡，有人受傷。至少有15所房屋被毀。」

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警方還公布一張飛彈殘骸照片，上面顯示「9B706」代號，可以判斷是俄軍最新型300毫米口徑9M544/9M549系列精確制導火箭彈的通用控制元件，由俄國軍火製造商「圖拉NPO Splav」公司生產。

報導稱，9M544/9M549火箭彈被設計用來摧毀裝甲和非裝甲車輛，以及人員兵力。

中國許多軍情自媒體跟進報導相關消息，並援引相關資料宣稱，「龍捲風-S」使用300毫米口徑火箭彈時的射程為120公里，12個發射管，如果採用集束式破片殺傷/反裝甲子彈藥的火箭彈，其打擊面積超過67公頃（67萬平方公尺）的面積，這大約相當於100個足球場的佔地面積。

俄軍此前聲稱，「龍捲風-S」多管火箭發射系統為更精準的系統，配有智慧型火箭彈，能在可觀的距離外精準打擊敵人的關鍵設施，而「龍捲風-S」多管火箭發射系統為舊型「龍捲風」的重裝改良版，擁有更大射程範圍，具備更佳精準度，並且有可能讓每一枚火箭彈都獨立飛行，設計用來打擊敵人兵力、軍事硬體以及固定與移動式目標等。

在烏東衝突區的阿瓦迪夫卡發現的俄軍遠程火箭彈殘骸。（取自推特））

「龍捲風-S」使用300毫米口徑火箭彈時的射程為120公里，配備12個發射管。（取自俄羅斯國防部官網）

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