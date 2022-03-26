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    俄羅斯宣布戰果 稱幾乎消滅烏克蘭空軍與防空力量

    烏克蘭頓涅茨克地區，數名親俄士兵乘坐著在一輛有Z字記號的裝甲車上。（路透）

    烏克蘭頓涅茨克地區，數名親俄士兵乘坐著在一輛有Z字記號的裝甲車上。（路透）

    2022/03/26 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（26）日宣布，在過去一天內，俄軍對烏克蘭117座軍事設施發動了襲擊，其中包含了6個指揮所、9座軍械庫以及2座油料儲備庫。

    俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，俄羅斯國防部發言人寇納申科夫（Igor Konashenkov）指出，在這117座軍事設施中，包含了6個軍事指揮所、3座多管火箭砲、1套S-300陸基防空飛彈、9座軍械庫、2座油料儲備庫，另外還有92處烏軍駐地。

    寇納申科夫另指出，自從俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，俄軍已摧毀267架無人機、207套防空飛彈系統、1618輛戰車或裝甲車、166座多管火箭砲、662座野戰砲或迫擊砲以及1453輛軍事用途車輛。

    俄羅斯參謀總部的魯德斯科伊（Sergei Rudskoy）大將昨日表示，俄軍截至目前約有1351人陣亡，3825人受傷，而烏克蘭方面則是有逾1萬4000人戰死以及1萬6000多人受傷。

    魯德斯科伊也宣稱，烏克蘭的空軍與防空力量幾乎已被消滅殆盡，另外該國的海軍也已不復存在。

    根據烏克蘭媒體《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）今日公布的數據，烏克蘭軍方估計俄軍開戰至今已損失1萬6400多人。

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