俄羅斯宣布戰果 稱幾乎消滅烏克蘭空軍與防空力量

2022/03/26 21:21

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯國防部今(26)日宣布,在過去一天內,俄軍對烏克蘭117座軍事設施發動了襲擊,其中包含了6個指揮所、9座軍械庫以及2座油料儲備庫。

俄媒《衛星通訊社》(Sputnik)報導,俄羅斯國防部發言人寇納申科夫(Igor Konashenkov)指出,在這117座軍事設施中,包含了6個軍事指揮所、3座多管火箭砲、1套S-300陸基防空飛彈、9座軍械庫、2座油料儲備庫,另外還有92處烏軍駐地。

寇納申科夫另指出,自從俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來,俄軍已摧毀267架無人機、207套防空飛彈系統、1618輛戰車或裝甲車、166座多管火箭砲、662座野戰砲或迫擊砲以及1453輛軍事用途車輛。

俄羅斯參謀總部的魯德斯科伊(Sergei Rudskoy)大將昨日表示,俄軍截至目前約有1351人陣亡,3825人受傷,而烏克蘭方面則是有逾1萬4000人戰死以及1萬6000多人受傷。

魯德斯科伊也宣稱,烏克蘭的空軍與防空力量幾乎已被消滅殆盡,另外該國的海軍也已不復存在。

根據烏克蘭媒體《基輔獨立報》(The Kyiv Independent)今日公布的數據,烏克蘭軍方估計俄軍開戰至今已損失1萬6400多人。

