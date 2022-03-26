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    馬立波遭連日砲擊 硝煙四起「陽光穿不透」網友揪心

    烏克蘭南部港市馬立波煙霧瀰漫、硝煙四起。（圖擷取自@Polk_Azov 推特）

    烏克蘭南部港市馬立波煙霧瀰漫、硝煙四起。（圖擷取自@Polk_Azov 推特）

    2022/03/26 10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）持續遭到俄軍砲擊、圍困，城市內受困的平民每天都要在艱困的環境下求生，烏克蘭國民衛隊「亞速營」（Azov Battalion）PO出1張馬立波的鳥瞰照，殘破的斷垣殘壁讓網友們看了感到痛心。

    亞速營昨日晚間在推特PO出1張照片，可以看到儘管日光高照，但城市間硝煙四起、四處斷垣殘壁，連陽光都很難穿透濃密的煙塵，亞速營貼文中表示「今天的馬立波」，網友們看到貼文後紛紛留言為烏克蘭祈福。

    烏克蘭南部港口城市馬立波位處戰略要地，已經承受數週無情轟炸，該市至少有10萬人處於不人道環境，水、食物以及藥物都明顯短缺，《CNN》報導聯合國烏國人權監控團隊負責人博格納（Matilda Bogner）表示，馬立波目前缺乏食物、飲水和電力等基本維生所需，使得除了「平民傷亡」之外，一般的死亡率也在上升當中。

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