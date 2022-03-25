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    派部隊偕俄侵烏！車臣傀儡總統聲稱：已拿下烏南港口城馬立波

    出動1萬人部隊「助攻」烏國的車臣傀儡總統卡德羅夫（見圖），稱已拿下馬立波，還在市政廳升起俄國國旗。（路透）

    出動1萬人部隊「助攻」烏國的車臣傀儡總統卡德羅夫（見圖），稱已拿下馬立波，還在市政廳升起俄國國旗。（路透）

    2022/03/25 12:33

    〔即時新聞／綜合報導〕為了攻下烏克蘭，俄軍先前疑似在克里米亞半島（Crimea）發射8枚「口徑」（Kalibr NK SS-N-30，北約代號SS-N-30A）長程巡弋飛彈，欲奪取南部港口城市馬立波（Mariupol）。而先前出動1萬人部隊「助攻」烏國的車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），稍早稱已拿下馬立波，還在市政廳升起俄國國旗。

    綜合外媒報導，車臣總統卡德羅夫稍早在社群平台Telegram上傳一段由手機錄製的影片，聲稱內容是俄羅斯杜馬（國會）議員德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）和「他們英勇戰士」的對談。

    在Telegram擁有140萬人訂閱的卡德羅夫表示：「士兵們透過無線電回報，稱他們已解放了馬立波當局的大樓，同時升起了我們的（指俄羅斯）的旗幟。」

    卡德羅夫先前曾為爭取車臣獨立，對抗俄國而成為叛軍，如今轉變成克里姆林宮（Kremlin）堅定盟友的他說：「烏克蘭倖存的劫匪並未冒險，他們放棄了自己的陣地，逃離現場了。」

    卡德羅夫補充：「（除車臣外）其他部隊，也紛紛進入馬立波，掃蕩亞速營（Azov，指烏克蘭國民警衛隊「亞速」特種作戰獨立支隊，遭外界指控有納粹背景）的汙穢，在上帝的保佑下，馬立波將完全淨化。」

    另一段卡德羅夫所上傳的影片顯示，疑似為車臣部隊的士兵，在斷垣殘壁中拿著槍支，高舉印著車臣領導人圖像的旗幟。

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