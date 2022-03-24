俄國防部長等高官「集體失蹤」克宮發言人閃避：他們很忙…

克宮發言人佩斯科夫迴避有關國防部長紹伊古在內等俄羅斯高官「失蹤」的問題。（路透）

2022/03/24 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今近一個月卻還未拿下，據傳這讓總統普廷相當不爽，先前就有消息指出，俄國聯邦安全局（FSB）官員因情報失誤遭軟禁，而今連國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）等高官也有近2週未公開露面，引發揣測。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天（24日）還刻意迴避相關問題，加深外界疑慮。

根據《CNN》報導，包括俄羅斯國防部長紹伊古、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），以及FSB局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）等高官近2週以來都未公開現身，外界懷疑，這些高官也因進攻烏克蘭不順遂，遭到普廷下令軟禁。俄羅斯獨立媒體《Agentstvo》則指稱，紹伊古可能是因為健康問題，才沒出現在媒體鏡頭前。

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對此，克宮發言人佩斯科夫今天宣稱，國防部長等高官還有很多事情要做，「特別軍事行動正在進行中，現在當然不是在媒體前面活躍的時候」，迴避掉一眾高官失蹤疑慮的提問。面對有關《Agentstvo》指稱紹伊古健康出問題的消息真偽，佩斯科夫則拒絕回答，要媒體直接去向俄羅斯國防部提問。

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