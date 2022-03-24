美智庫學者：日本應加強對台關係 分享防衛情資

美國智庫蘭德公司資深政治學者霍農接受日媒專訪時表示，包括分享有利於提高威懾力的防衛情資在內，現在該是日本考慮加強與台灣關係的時機。（法新社、資料照；本報合成）

2022/03/24 19:49

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本前首相安倍晉三和蔡英文總統視訊會談時，曾提到他認為「為維持地區的安定，台灣和日本共享情資相當重要」。無獨有偶，美國智庫蘭德公司資深政治學者霍農（Jeffrey Hornung）近日接受日媒專訪也提出同樣的看法，他表示，包括分享有利於提高威懾力的防衛情資在內，現在該是日本考慮加強與台灣關係的時機。

霍農在接受日本《讀賣新聞》專訪時表示，俄羅斯入侵烏克蘭，雖與令人擔憂的中國進犯台灣有些不同之處，但對我們而言是一項寶貴的經驗，必須從中學習並防止在印度太平洋地區發生類似危機。

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烏克蘭的危機證明，軍事力量強大的大國未必能獲勝，規模處劣勢的一方也有對策手段。霍農認為，台灣也應把資源集中在強化這種「非對稱」的能力上，而不是集中在最尖端的戰機和戰車上。

霍農還指出，入侵台灣必須從空中和海上接近，有其困難，但另一方面，台灣也無法像烏克蘭一樣從陸路疏散公民，這也是必須列入考慮的一點。

霍農表示，美國未來可能將會投入更多資源來加強東歐的防禦能力，但這並不代表美國的戰略重點將轉向「重視歐洲」，因為美國戰略上早已認識到中國是一個長期的威脅，相反的，美國從烏克蘭危機更為確定，不能讓同樣的危機在印太地區發生。而且也可能會加強要求日本發揮其應盡的角色功能。

霍農指出，這次北約（NATO）國家雖未遭到俄羅斯直接攻擊，但這並不代表台灣有事之際，日本就能平安無事，因為日本境內有駐日美軍基地。日本應認識到，台灣危機對日本安保可能帶來巨大的影響，進一步思考具體的合作方案。

日本自衛隊具有高度的情報收集和警戒監視能力，在宇宙相關的技術方面也相當發達。霍農認為，包括分享有利於提高威懾力的防衛情資在內，現在該是日本考慮加強與台灣關係的時機。

美國智庫蘭德公司資深政治學者霍農接受日媒專訪時表示，包括分享有利於提高威懾力的防衛情資在內，現在該是日本考慮加強與台灣關係的時機。（擷取自蘭德公司網站）

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