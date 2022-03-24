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    俄烏戰爭爆發 「推特間諜」順勢崛起

    許多推特用戶搖身變成以蒐集、分析情資為樂的「戰爭偵探」。圖為推特LOGO。（美聯社檔案照）

    許多推特用戶搖身變成以蒐集、分析情資為樂的「戰爭偵探」。圖為推特LOGO。（美聯社檔案照）

    2022/03/24 17:20

    〔中央社〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，這場戰爭讓許多推特用戶搖身變成以蒐集、分析情資為樂的「戰爭偵探」。他們可能影響戰爭罪行責任歸屬，但也可能讓相關人陷入危險。

    「華盛頓郵報」報導，29歲的葛蘭（Kyle Glen）平時在英國威爾斯（Wales）地區從事臨床研究工作，乍看與一般百姓無異。但3月6日隨著多段聲稱可證明俄羅斯軍隊轟炸平民逃生路線的影片在Telegram上出現，葛蘭的另一個祕密身份「推特間諜」也浮出水面。

    有人認為俄軍轟炸平民逃生路線的影片是人為偽造，目的是要抹黑俄羅斯；也有人相信這是俄軍不人道侵略行動的證據，而葛蘭的任務就是要驗證影片真實性。

    葛蘭在影片中看到1個地標：擁有4個金色圓頂的東正教教堂。他使用谷歌地圖（Google Maps）和美聯社檔案照片找到其精確座標後，確認這座教堂位於基輔近郊的伊爾平（Irpin）。

    加上即時通訊軟體Discord、社群網站Reddit和推特上有多支影片，顯示目擊者描述現場遭到轟炸的慘狀。因此，看到俄軍轟炸影片僅12分鐘後，葛蘭就判定影片並無造假，並將他的研究成果發布在自己的推特帳號上。

    葛蘭說：「現在戰爭與衝突發生的方式非常快速，訊息量也很巨大，（許多細節）可能遭到忽略。我認為，有人將這當作嗜好，真的會很有幫助。」

    隨俄國侵烏的各項發展很快能在社媒上揭露，社群網站上出現愈來愈多像葛蘭這樣的業餘間諜。這群自稱「公開來源情報」（OSINT）的用戶白天大須上班上課，其餘時間則在線上追蹤俄烏兩軍的一舉一動。如今戰爭進入第5週，他們的發現已影響戰場戰略的進行。

    烏克蘭副總理兼數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接受華郵專訪時表示，OSINT社群的工作對他們至關重要，烏國政府還有1款名為Diia的應用程式（App），允許公民上傳帶有地理標記的照片和影像，以通報俄軍動向。

    從長遠角度來看，OSINT的工作還可能產生更大的影響。社運人士、學者和媒體專業人士正利用相關彙編資料，列出正確的戰爭時間軸，未來將影響各國如何為戰爭罪行負起責任。

    一般認為，業餘情報分析愛好者的行動在2011年中東地區「阿拉伯之春」（Arab Spring）期間開始受到關注。當時隨著智慧型手機和社群媒體的使用人數急遽增加，未經過濾的衝突畫面也首次呈現在大眾面前。

    研究學者指出，這種現象在2014年達到一個轉捩點，當時OSINT被用來追蹤俄國對克里米亞（Crimea）的軍事行動，並提供俄國涉及馬來西亞航空MH17客機在烏國上空遭擊落事件的證據。

    2021年1月6日，美國國會山莊發生暴動。當時有許多愛好者在網路上傳播情報，聯邦機構也仰賴這些情報來尋找暴徒。

    多名學者和業餘情報分析愛好者表示，這場俄烏戰爭已經吸引異常大量的「戰爭偵探」，他們正摩拳擦掌，準備向大眾揭露最新、最即時的戰況。

    但也有人對散播俄烏即時戰況者越來越多的現象感到憂心，因為「戰爭偵探」沒有專業的認定資格標準，越多人投入，越可能讓別人陷入危險，或不自覺成為散播假消息的幫兇。

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