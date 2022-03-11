臉書、IG鬆綁管制「可罵普廷去死」 Twitter刪俄否認攻擊推文

Meta的聲明說，由於俄羅斯侵略烏克蘭，已暫時允許通常會違反本平台規範的政治表述形式，例如「俄羅斯侵略者去死這類暴力言論」。（法新社檔案照）

2022/03/11 19:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群媒體「臉書」（Facebook）和Instagram暫時變更反仇恨言論政策，允許部分國家用戶針對俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行動，發表呼籲暴力對抗俄羅斯人、俄羅斯軍隊，甚至要俄羅斯總統普廷去死的言論。

《路透》、《法新社》11日報導，根據臉書和IG母公司Meta發給公司內容管理員電郵內容，針對俄羅斯、烏克蘭、波蘭、立陶宛、拉脫維亞等12個國家的用戶，開放以上暴力、仇恨言論。Meta的聲明說，「由於俄羅斯侵略烏克蘭，我們已經暫時允許通常會違反本平台規範的政治表述形式，例如『俄羅斯侵略者去死』這類暴力言論。我們仍然不允許暴力攻擊俄羅斯平民的明確呼籲」。

請繼續往下閱讀...

這項政策放寬範圍，包括可以說要普廷、白俄羅斯總統盧卡申科去死，但是若還提到其他人或者有地點、攻擊手法等兩項明確指標，就不被允許；發文若是在俄羅斯侵略烏克蘭的脈絡下，提到暴力對抗俄羅斯人和俄國軍人，不會受到平台審查，但是不准針對戰俘。

Meta此舉立即引起爭議，但是公司方面說，「我們這麼做，是因為觀察到在此特定脈絡下，『俄羅斯士兵』被用來代稱俄羅斯軍方。我們的仇恨言論政策依舊禁止攻擊俄羅斯人。」

針對Meta公司這項作法，俄羅斯駐美國大使館已要求華府「阻止Meta公司的極端主義行徑，採取行動讓犯事者繩之以法」。

另外，Facebook和另一社群媒體Twitter公司10日封鎖俄羅斯駐英國大使館發出的兩條推文，理由是「否認暴力事件」。俄羅斯大使館在這兩條推文指稱，烏克蘭馬立波一家婦幼醫院被炸後照片中的一名孕婦，其實是一名烏克蘭「美女部落客」，意指那張照片作假，並指被炸的婦幼醫院並沒有在營運，而是被烏克蘭軍隊使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法