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    烏克蘭指澤倫斯基計畫與習近平會談 中國避答

    烏克蘭總統澤倫斯基計劃與中國國家主席習近平舉行會談，但中國外交部發言人汪文斌今對此迴避作答。（法新社、美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基計劃與中國國家主席習近平舉行會談，但中國外交部發言人汪文斌今對此迴避作答。（法新社、美聯社）

    2022/03/23 21:45

    〔中央社〕針對華爾街日報報導，烏克蘭總統澤倫斯基計劃與中國國家主席習近平舉行會談，中國外交部發言人汪文斌今天僅表示，中方與「有關各方」就烏克蘭局勢「保持著順暢的溝通」，迴避作答。

    中國外交部23日下午舉行例行記者會。根據其官網，有外媒現場提問，中方領導人為何至今尚未與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接觸？是否有相關計劃？有報導指中烏雙方很快會通話，能否說明具體情況？

    汪文斌僅回稱，目前中方與「有關各方」就烏克蘭局勢「保持著順暢的溝通」。

    他重申，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，「向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，並倡導「共同、綜合、合作、可持續」的安全觀，支持各方秉持安全不可分割理念，形成「均衡、有效、可持續」的歐洲安全架構。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用。

    華爾街日報報導，烏克蘭總統發言人葉爾馬克（Andriy Yermak）說，澤倫斯基計劃與習近平舉行會談。這是烏克蘭總統旋風式線上訪問活動的內容之一，目的是在面對俄羅斯歷時已近一個月的攻擊之際，為烏克蘭爭取支持。

    葉爾馬克在推特（Twitter）上說，基輔方面希望中國在結束這場戰爭上「發揮更重要的作用」。

    俄羅斯入侵烏克蘭後，中國雖然一再聲稱保持中立，但許多方面仍表現出明顯的親俄立場，至今仍遭全球輿論場懷疑及側目。但外界至今仍認為，中國扮演的角色尤其重要，因為中國對俄羅斯具有潛在的影響力。

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