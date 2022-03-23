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    東航空難首場記者會 董事長回應外媒全程照稿念

    中國東方航空MU5735班機發生空難事故。圖為該班機殘骸。（法新社）

    中國東方航空MU5735班機發生空難事故。圖為該班機殘骸。（法新社）

    2022/03/23 16:06

    〔中央社〕中國東方航空MU5735航班21日在廣西墜毀，官方昨晚針對空難舉行記者會，說明搜救情況。面對外媒連串提問，東航雲南公司董事長孫世英只簡略看稿回答，引發「照稿讀、答非所問」的批評。

    東航一架波音737-800NG型客機MU5735航班前天（21日）下午從昆明飛往廣州時，在廣西梧州墜毀。機上共132人，其中旅客123人、機組人員9人。中國國家應急處置指揮部昨晚在梧州舉行針對空難的首場記者會，公布調查進展。

    香港星島日報網今天報導，路透社記者在會中提出連串問題，包括「這架波音737-800飛機的維修紀錄是怎樣的？近期維修方面有發現任何問題嗎？飛行員的飛行小時紀錄是怎樣的？事故發生的時候天氣是怎麼樣？空難發生前，機組有無和空管聯繫？有聯繫的話，都說了什麼？飛機墜落之前，飛機的基本能否完整？最後是，NTSB（美國國家運輸安全委員會）的調查者有被提名，中方會不會邀請他來中國協助調查？」

    據報導，孫世英回答時低頭看著稿件說，「飛機當時是在平飛巡航階段。第2個，東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力比較充足，我們的安排檢查也包括一些臨時性、預防性措施。我們將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作」。

    報導指出，這則記者會的片段引起很大爭議，迅速獲得逾10萬次轉發。大批中國網友稱讚路透社記者「問得很內行」、「問題直達事件核心」，但非常不滿意東航的回應。

    還有網友批評，「不管你問什麼，人家就按稿子讀」、「答非所問的高手」，甚至諷刺說「問得很嚴肅，答得很詼諧」、「孫董事長的回答充分說明了空難發生前的根本原因」。

    也有網友稱，「孫世英大概是一直因為重權在握被『尊敬』的圍牆裹挾在自己有限的認知裡。疫情下的空難不允許他唸唸通稿就能把新聞發布走個流程，這個時代已經不允許他走流程了」。

    另有網友說，一個通稿看得出體制和管理上的層層官僚，「這些身居高職而德不配位的管理者對不起疫情下兢兢業業的民航人」。

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