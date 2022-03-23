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    「返老還童」突破性技術問世 專家：人類可活到150歲

    專家們認為，在新技術支持下活到100歲已非挑戰，現代年輕人有生之年將可望見證正常壽命極限上升至150歲的一天。（歐新社）

    專家們認為，在新技術支持下活到100歲已非挑戰，現代年輕人有生之年將可望見證正常壽命極限上升至150歲的一天。（歐新社）

    2022/03/23 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕逆轉衰老、長保青春是人類永遠的夢想，自古卻無人能成，本月一項新發布的研究結果卻讓人類在逆齡科學上有了突破性邁進，專家們認為，在新技術支持下，活到100歲已非挑戰，在現代年輕人的有生之年，將可望見證正常的壽命極限上升至150歲的一天。

    綜合外媒報導，過去百年來人類平均壽命雖持續增長，但普遍受益於醫療技術的進步與普及，人們仍受到自然衰老的限制，使得壽命極限一直都維持在差不多的數字，然而本月新出爐的一項研究中，安全逆轉衰老過程的技術終於問世，而科學家認為，這項技術可能在短短數十年內便可應用於全人類身上。

    包括生物學家斯蒂爾博士（Andrew Steele）、英國倫敦大學遺傳學家巴勒（Jurg Bahler）等多名國際專家均對其應用層面表達樂觀，認為此一技術雖可被形容作「突破性」、「跨時代」與「前所未見」的，但它背後的安全性卻已有相當高的水準，意即很快就可能進入人體試驗流程，應用之時指日可待。

    專家認為，在這項逆齡技術加持下，人類自然壽命的極限將被推進至150歲左右，而且在不久的未來，如2070年出生的新生兒就可能擁有這樣的壽命長度，其他人類也可能在這段期間內受益。

    本文描述的突破性研究是一項由美國索爾克研究所（Salk Institute for Biological Studies）與基因工程科技公司（Genentech）共同研發的技術，團隊對實驗用老鼠實施細胞再生療法，成功逆轉受試老鼠的生物年齡。

    研究中受試動物無一例外地均未出現癌症，並在心臟、大腦、視神經與肌肉再生等能力上都表現出返老還童的特徵，更加重要的是，實驗全程未被發現足以影響安全性的副作用。

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