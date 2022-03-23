咒術迴戰讚劇場版在台、韓等國票房冠軍 小粉紅氣瘋喊辱華

日本動漫電影《劇場版 咒術迴戰0》全台票房已突破2億大關，榮登台灣影史日本電影賣座第3名。（資料照）

2022/03/23 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本動漫電影《劇場版 咒術迴戰0》2月24日在台上映，全台票房已突破2億大關，榮登台灣影史日本電影賣座第3名，僅次於《你的名字》、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，咒術迴戰官方在推特上公布各國票房捷報，稱在台、韓等國票房第一，看到台灣被稱為「國家」，讓中國小粉紅氣瘋。

咒術迴戰動畫官方在推特上貼出紐約時代廣場上《劇場版 咒術迴戰0》的宣傳圖，推特指出，劇場版在日本國內的票房超過130億日元（約新台幣30.6億），感謝大家的支持，劇場版在海外陸續上映，在南韓、台灣等國榮登新片票房冠軍，在美國3天票房1800萬美元（約新台幣5.1億），熱潮襲捲全球。

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不料中國小粉紅看到咒術迴戰官方將台灣與南韓等並列，稱為「國家」氣瘋，紛紛上網抗議，代理商「羚邦動漫」嚇壞緊急在微博刊登道歉聲明，稱對廣大網友造成的傷害，深表歉意，已第一時間積極和日方溝通，目前《咒術回戰》動畫日本官方推特內容已修改。

咒術迴戰動畫官方推特，將南韓、台灣等國等文句改成，在南韓、台灣、法國等地區榮登票房冠軍，不過並未致歉，僅咒術迴戰微博有貼出道歉聲明。

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