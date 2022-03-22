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    進攻尼古拉耶夫挫敗 俄軍中校「偽裝」烏軍被識破遭逮

    俄羅斯第58集團軍資訊和心理對抗組組長奧雷科維奇中校「偽裝」穿上烏軍的軍服企圖蒙混。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特；本報合成）

    俄羅斯第58集團軍資訊和心理對抗組組長奧雷科維奇中校「偽裝」穿上烏軍的軍服企圖蒙混。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特；本報合成）

    2022/03/22 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭屢傳戰事挫敗，一名俄羅斯第58集團軍資訊和心理對抗組組長奧雷科維奇中校（Koshel Oleksandr Olehovych）「偽裝」穿上烏軍的軍服企圖蒙混，遭烏軍識破俘虜，而該單位的集團軍在日前進攻尼古拉耶夫（Mykolaiv）時遭烏軍擊潰。

    烏克蘭武裝部在推特表示，一名疑在戰區為躲避追緝的俄羅斯中校，「偽裝」換上烏軍軍服，企圖蒙混遭到識破被俘。烏軍第128獨立山地突擊旅則在臉書指出，該名被俘的俄軍中校身份為俄羅斯第58集團軍資訊和心理對抗組組長奧雷科維奇，並透露奧雷科維奇被抓時，身上穿著烏克蘭武裝部隊的內衣和襪子；奧雷科維奇的身分證件也全被公布貼上網。

    外媒指出，俄軍第58集團軍日前往尼古拉耶夫方向進攻時失敗，並在一個半星期前被烏軍徹底擊敗。

    俄羅斯第58集團軍資訊和心理對抗組組長奧雷科維奇中校「偽裝」穿上烏軍的軍服企圖蒙混，遭烏軍識破俘虜。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    俄羅斯第58集團軍資訊和心理對抗組組長奧雷科維奇中校「偽裝」穿上烏軍的軍服企圖蒙混，遭烏軍識破俘虜。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    奧雷科維奇的身分證件被公布貼上網。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    奧雷科維奇的身分證件被公布貼上網。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

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