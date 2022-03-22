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    316強震後低溫夾擊日本供電吃緊 東京電力使用率飆出106％

    圖為今日東京下雪情況。（美聯社）

    圖為今日東京下雪情況。（美聯社）

    2022/03/22 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕日本關東地區受寒冷與部分發電機組停止運作因素夾擊，供電能力面臨極度嚴峻考驗，日本政府21日晚間首度針對東京、東北電力公司轄內發布供電警報。當地時間22日下午1時，東京電力公司轄區內電力使用率飆出106%驚人數字。

    根據《NHK》報導，日本關東地區受低氣壓與寒流影響，氣溫寒冷，暖氣等用電需求大增，再加上16日東北強震，福島縣的廣野火力發電所6號機等部分發電機組持續停止運作影響，2項因素夾擊，供電能力面臨嚴峻考驗。

    21日晚間，日本政府首度針對東京電力公司與東北電力公司轄內發布「供電緊迫警報」，呼籲企業與一般家庭協助節電。儘管如此，22日下午1時（台灣時間12時），東京電力公司表示，轄內電力使用率達到106%，實際用電需求高於供電能力，東北電力公司官網則顯示轄內東北6縣（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣）與新瀉縣下午1時（台灣時間12時）的電力使用率達到99%。

    據報，東京電力公司將電力緊迫狀況劃分為4個程度，電力使用率97%以上為最嚴重的「非常嚴峻」等級。

    對此，日本政府與電力公司皆呼籲民眾協助節電，可隨手關閉不使用的照明、暖氣，將暖氣設定於20度，以及調整電視亮度來響應節電。日本官房長官松野博一在今日內閣會議後記者會上談論此事，呼籲大眾協助省電，也預期明日天氣回暖後用電需求將下降。

    至於是否重啟核電廠，松野博一強調，任何情況中，安全是重中之重，日本政府方針不變，只有在滿足原能管制委員會審查，確認符合新規範標準之前提，才能在當地社區的理解下進行重啟。

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