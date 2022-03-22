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    還原東航墜機現場！目擊者：飛機俯衝山坡後再撞上竹林

    廣西移動網路技術人員李晨賓當時就墜機現場附近工作，事發後他接受媒體專訪時透露，「自己抵達現場只見飛機碎片，沒有看見生還人員」。（圖擷取自中媒）

    廣西移動網路技術人員李晨賓當時就墜機現場附近工作，事發後他接受媒體專訪時透露，「自己抵達現場只見飛機碎片，沒有看見生還人員」。（圖擷取自中媒）

    2022/03/22 10:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空1架波音737客機昨（21）日下午墜毀在廣西省山區，機上載有123名乘客和9名機組人員，至今132人生死未卜，廣西移動網路技術人員李晨賓當時就在附近工作，事發後他接受媒體專訪時透露，「自己抵達現場只見飛機碎片，沒有看見生還人員」。

    綜合中媒報導，昨日下午東方航空從昆明飛往廣西途中，一架編號MU5735的波音737-800型客機、機齡6.8年，飛機在下午1點15分起飛後約1小後突然失聯，不幸墜毀廣西省梧州市藤縣山區。

    報導指出，飛機墜毀石李晨賓剛好在附近約200公尺處，進行遷改驗收的工作。他接受當地媒體專訪時透露，「下午約2點20分突然聽到巨大爆炸聲音，聲音約1秒左右，接著看到附近山頭出現黑煙」。

    察覺情況有異，李晨賓與同事開車趕往事故現場，這才驚見一架客機墜毀，整架飛機都已經散掉，從飛機墜毀痕跡推測，應是先俯衝山坡，接著又撞上整片竹林，接著順著竹林滑過一個山頭，李晨賓說「當時沒有看到飛機主體，只見到碎片，也沒有看見生還人員」，並即刻致電報警。

    據知，中國國家主席習近平已下令徹查墜機意外原因、清查民航隱患，同時國務院副總理劉鶴昨晚已趕往廣西梧州親自坐鎮指揮救援行動，搜索行動持續進行中，目前官方尚未發布遇難者或倖存者詳細資訊。

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