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    含百架「神風敢死隊」無人機！美8億元援助物資啟航 料近日抵烏

    美國向烏克蘭提供價值8億美元的物資援助，其中包括100架武裝無人機。圖為基輔一景，示意圖。（歐新社）

    美國向烏克蘭提供價值8億美元的物資援助，其中包括100架武裝無人機。圖為基輔一景，示意圖。（歐新社）

    2022/03/22 09:52

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵，多國向烏克蘭陸續送去物資支援；美國總統拜登上週宣布一系列安全援助計畫，其中包含大量物資，多位官員透露，這些物資已經上路，料近日內會陸續抵達烏克蘭，這批物資含有大量軍火，其中包括100架「神風敢死隊」無人機。

    根據《CNN》報導，多位官員透露，美國向烏克蘭提供價值8億美元的新一波安全援助已經啟航，但尚未抵達烏克蘭；一名資深國防官員21日表示，相信援助物資會很快到達，「至少最初啟航的物資很快將陸續抵達」。

    另一名政府官員透露，按計劃，物資自週末起開始運送，因此應該在接下來的幾天內陸續抵達，這名官員強調，「物資肯定已經啟航了」，只是還沒有實際到貨。

    這些貨物對於烏克蘭抵禦外侮至關重要，其中包括100架「神風敢死隊」無人機「彈簧刀（Switchblade）」；又據《CNN》，這波價值8億美元的安全援助物資還包括逾2000萬發小武器彈藥和榴彈發射器和迫擊砲彈、800套毒刺防空飛彈系統、100個榴彈發射器、5000支步槍、1000支手槍、400挺機槍、400支霰彈槍等。

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