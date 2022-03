烏媒：俄軍今日傷亡1萬4千餘人 第5名將領陣亡

2022/03/19 20:52

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯衝突今(19)日進入第24天,烏克蘭媒體指出,俄羅斯軍隊今天在陸空方面均損失慘重,不但傷亡人數逾1萬4000人,戰鬥車輛的損失逼近2000輛,更有一名指揮官陣亡。

根據《基輔獨立報》(The Kyiv Independent)在推特上的圖表顯示,烏克蘭軍方推斷俄軍今日的損失為:推估1萬4400名人員、95架戰機、115架直升機、466輛戰車、213座火砲、1470輛裝甲車、72套多管火箭系統(MLRS)、3艘船隻、914輛車、60輛油料補給車、17架無人機、44套防空飛彈以及11套特殊裝備。

《基輔獨立報》後續也引述烏克蘭軍方的消息來源指出,俄羅斯中將莫德維切夫(Andrei Mordvichev)今日在烏克蘭南方被擊斃。莫德維切夫是俄羅斯第8聯合兵種近衛軍衛軍團(8th Guards Combined Arms)的指揮官。

若消息屬實,這是雙方開戰以來,俄羅斯方面損失的第5名將領。俄羅斯先前已失去蘇霍維斯基(Andrei Sukhovetsky)、少將吉拉西莫夫(Vitaly Gerasimov)、少將柯列斯尼可夫(Andriy Kolesnikov)、少將米捷耶夫(Oleg Mityaev)等4名將領。

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 19, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/NotLoVGhkV