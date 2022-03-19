烏媒：俄軍今日傷亡1萬4千餘人 第5名將領陣亡

在哈爾科夫，一輛俄軍的多管火箭發射器車輛被棄置在道路旁。（法新社）

2022/03/19 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯衝突今（19）日進入第24天，烏克蘭媒體指出，俄羅斯軍隊今天在陸空方面均損失慘重，不但傷亡人數逾1萬4000人，戰鬥車輛的損失逼近2000輛，更有一名指揮官陣亡。

根據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）在推特上的圖表顯示，烏克蘭軍方推斷俄軍今日的損失為：推估1萬4400名人員、95架戰機、115架直升機、466輛戰車、213座火砲、1470輛裝甲車、72套多管火箭系統（MLRS）、3艘船隻、914輛車、60輛油料補給車、17架無人機、44套防空飛彈以及11套特殊裝備。

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《基輔獨立報》後續也引述烏克蘭軍方的消息來源指出，俄羅斯中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）今日在烏克蘭南方被擊斃。莫德維切夫是俄羅斯第8聯合兵種近衛軍衛軍團（8th Guards Combined Arms）的指揮官。

若消息屬實，這是雙方開戰以來，俄羅斯方面損失的第5名將領。俄羅斯先前已失去蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、少將吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、少將柯列斯尼可夫（Andriy Kolesnikov）、少將米捷耶夫（Oleg Mityaev）等4名將領。

These are the indicative estimates of Russia’s losses as of March 19, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/NotLoVGhkV — The Kyiv Independent （@KyivIndependent） March 19, 2022

⚡️ Armed Forces report another Russian general dead.



According to Ukraine’s Armed Forces, Russian Lieutenant-General Andrei Mordvichev, who commanded the 8th Guards Combined Arms Army, was killed in action in southern Ukraine. — The Kyiv Independent （@KyivIndependent） March 19, 2022

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