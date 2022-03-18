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    英國防大臣自曝遭騙 與假烏克蘭總理通話10分鐘

    英國國防大臣華勒斯。（彭博）

    英國國防大臣華勒斯。（彭博）

    2022/03/18 15:12

    〔中央社〕英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天遇上惡作劇，與一名假冒烏克蘭總理的男子視訊約10分鐘。華勒斯下令調查此事，並將矛頭指向俄羅斯。

    英國政府收到一封據稱來自烏克蘭大使館工作人員的電子郵件，轉給國防部後，促成了這通視訊電話。

    華勒斯在推特（Twitter）上說：「今天，一個假冒烏克蘭總理的人試圖與我對話。他提出了幾個具有誤導性的問題，我愈來愈覺得可疑，就掛了電話。」

    「俄羅斯再多假消息、扭曲事實和骯髒伎倆，都無法轉移人們對俄國侵犯人權及非法入侵烏克蘭的關注。這真是垂死的掙扎。」

    英國國防部一名消息人士表示，華勒斯下令立即展開調查，要查明這通講了約10分鐘的電話到底怎麼可能會發生。

    英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）說，她也曾是受害者。

    她推文說：「這種事本週稍早也發生在我身上。在這樣艱難的時刻企圖分化我們，真的很可悲。我們與烏克蘭同在。」

    這並非英國部會首長第一次成為惡作劇電話的受害者。

    2018年5月，英國首相強生（Boris Johnson）當時還是外交大臣，他和一個自稱是亞美尼亞總理的人通電話，大談國際關係和低俗文學。

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