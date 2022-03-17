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    馬斯克挺烏克蘭！ 星鏈App下載 全球單日第一

    馬斯克承諾的星鏈衛星天線已送抵烏克蘭並成功啟用。（圖擷取自google地圖、法新社、美聯社，本報合成）

    馬斯克承諾的星鏈衛星天線已送抵烏克蘭並成功啟用。（圖擷取自google地圖、法新社、美聯社，本報合成）

    2022/03/17 21:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍砲火與網路襲擊之下，烏克蘭隨時面臨全面斷網的風險，SpaceX執行長馬斯克響應烏克蘭數位部長需求，在烏克蘭啟用星鏈（Starlink）低軌衛星服務，隨後市場需求持續攀升，讓星鏈應用程式登上全球與烏克蘭單日下載次數榜首。

    據《華爾街日報》報導，根據追蹤應用下載量的Sensor Tower的數據，這款軟體13日成為了烏克蘭蘋果公司App Store中下載量最多的應用程式（APP），截至14日下午，下載量仍高居榜首，直到一款空襲警報應用程式下載次數在14日稍晚超越星鏈，讓星鏈降至亞軍。

    此外，星鏈APP也是13日的全球單日下載次數冠軍，在蘋果App Store和谷歌的Google Play合計下載量達2.1萬次，其中大部分來自烏克蘭。

    Starlink的網站稱，該服務支援影像通話、線上遊戲、串流影音和其他高數據流量的線上活動。該提供商說，用戶的下載速度有望達到每秒100MB至200MB。

    Sensor Tower表示，Starlink應用在App Store和GooglePlay的全球下載量在過去兩週內增加了兩倍多。該分析公司表示，Starlink在烏克蘭App Store和GooglePlay的總下載量已達到9.8萬次。

    星鏈APP的相關畫面。（網頁擷圖）

    星鏈APP的相關畫面。（網頁擷圖）

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