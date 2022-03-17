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    美F-35東海近距離遭遇共機殲20 美太平洋空軍司令評論了

    美軍F-35戰機與解放軍殲-20戰機日前在東海上空近距離接觸。（美聯社）

    美軍F-35戰機與解放軍殲-20戰機日前在東海上空近距離接觸。（美聯社）

    2022/03/17 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）14日透露，日前美軍F-35戰機與解放軍殲-20戰機在東海上空近距離接觸。

    綜合媒體報導，美國太平洋空軍司令維巴赫14日於美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）一場視訊會談中爆料，美國F-35近期曾與中國殲-20戰鬥機在東海上空近距離接觸，不過維巴赫並未詳細說出雙方是什麼時候相遇的，以及是否不只一次接觸等細節。

    外傳俄軍蘇-57戰機與以色列F-35戰機曾在敘利亞附近交手，但未獲官方證實，這次美軍F-35與中國殲-20相遇則是首度獲官方證實的匿蹤戰機相遇紀錄。

    維巴赫對於殲-20的評論表示，殲-20飛得很好，雖然他不會稱之為是交鋒，但當時F-35在東海飛得離殲-20相當近，美方對殲-20相關的指揮與管制印象相當深刻，至於殲-20的定位，維巴赫認為現在判定還太早，或許是能夠執行多種任務的F-35，或許定位於爭奪空中優勢F-22。

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