Omicron有新妹妹！以色列發現新變種毒株 結合BA.1及BA.2特徵

以色列發現武漢肺炎新變種病毒，結合了Omicron兩種亞變種BA.1及BA.2的特徵。（路透、美聯社；本報合成）

2022/03/16 19:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒席捲全球，許多人認知中的Omicron病毒，是分類BA.1，而新型亞變種BA.2被英國媒體戲稱為「Omicron的妹妹」。以色列衛生部16日宣布，在2名返國旅客身上發現了一種未在世界其他地方通報過、同時結合了Omicron亞型變異毒株BA.1和BA.2特徵的新型變異毒株。

《國土報》（Haaretz）報導，據以色列衛生部說法，一對30多歲以色列夫婦搭機在本古里昂機場（Ben Gurion International Airport）降落後，PCR檢測陽性，他們的樣本測序發現，感染的病毒前所未見，是BA.1和BA.2變種的組合。2人症狀輕微，包括發燒、頭痛和肌肉酸痛，不需要接受特別治療，不過目前尚不清楚該新型變異毒株可能帶來的影響。

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3月15日，以色列新增6310名確診病例，篩檢陽性率10.9％ 。目前重症患者335人，其中危重症169人，使用呼吸器151人。

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