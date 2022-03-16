「創造安娜」假名媛本尊傳遭遣返 美證實仍在獄中

索羅金。（美聯社）

2022/03/16 17:05

〔中央社〕佯裝成繼承千萬家產的德國假名媛，混入紐約上流圈行騙，最後於2019年入獄的安娜．索羅金，傳將被遣返，但美移民當局今天稱她還在獄中。她的故事已改編成影集「創造安娜」 。

美國移民暨海關執法局（ICE）今天說，索羅金「仍遭ICE拘留，等待遣返」。

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美國媒體昨天報導，索羅金（Anna Sorokin）將搭乘飛法蘭克福班機，引渡到德國。索羅金先前靠著化名「安娜．德爾維」（Anna Delvey）招搖撞騙。

她的律師艾若拉（Manny Arora）向英國「每日郵報」（Daily Mail）證實，他14日晚間提出緊急申請，擋下2月17日簽署的遣返令，有效期間為30天，並將延後一個月。艾若拉尚未回覆法新社的置評要求。

艾若拉也證實「紐約郵報」（New York Post）14日的報導，稱索羅金已離開紐約市北方哥申（Goshen）的ICE拘留中心，將搭乘飛法蘭克福班機。索羅金已遭拘留在哥申的ICE拘留中心一年。

但法蘭克福機場警方發言人說，到了今天下午，仍不見索羅金抵達，美國移民當局則說，她從未離開拘留中心。

索羅金是否出獄眾說紛紜，但她明天將在音樂串流平台Spotify的podcast節目Call Her Daddy上現聲。Spotify說，這段訪問是主持人古柏（Alexandra Cooper）在索羅金遭羈押的拘留中心預錄的。

「每日郵報」報導，索羅金在podcast中否認自己是騙子，她說「我像是個表演者」。

31歲的索羅金是俄羅斯裔德國人，她2016年到2017年假扮成家財萬貫的名媛，混進紐約上流圈行騙，事實上，她的父親是卡車司機，出身於莫斯科郊區。

索羅金最後遭判4到12年有期徒刑，但2021年2月因為行為良好獲釋，只是隔月因為簽證過期入獄。

索羅金善於編織天花亂墜的謊言，行騙時還能泰然自若，佯裝成是繼承6000萬美元（約新台幣17億元）家產的德國名媛，有數家銀行向她提供數萬美元貸款。

紐約檢方表示，2016年11月到2017年8月，她搭乘免費的私人噴射機，賒帳流連於曼哈頓的高級飯店，沒有花到一毛錢，檢方估計她總共詐騙約27萬5000美元。

索羅金是在2013年首度來到紐約，甚至試圖取得2200萬美元的貸款，想在曼哈頓成立高級私人俱樂部。

她的傳奇故事吸引電視製作人香達萊姆斯（Shonda Rhimes）的關注，香達萊姆斯將她的故事拍成Netflix迷你影集「創造安娜」（Inventing Anna），由茱莉婭加納（Julia Garner）主演。

根據媒體報導，索羅金收到Netflix的32萬美元酬勞。

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