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    校正回歸！香港「補登」逾18萬快篩陽性 確診累計近百萬

    港府今（16日）公布，快測平台在2月26日至3月5日間共有18萬4390例確診通報。（彭博社資料照）

    港府今（16日）公布，快測平台在2月26日至3月5日間共有18萬4390例確診通報。（彭博社資料照）

    2022/03/16 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕香港第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燃，染疫人數急遽攀升，港府先前開放「快速檢測呈報平台」供確診民眾自行上網通報，今公布上月26日至本月5日間共「補登」逾18萬例快篩陽性，確診高峰期約落在本月3日。

    綜合港媒報導，由於香港在短時間內出現大量民眾染疫，檢測量能一度吃緊，政府在2月25日宣布接受快篩結果，並於3月7日推出「快測平台」，允許2月26日起檢出陽性的市民自行登記。

    香港特首林鄭月娥今（16日）在防疫記者會上公布，快測平台收到2月26日至3月5日間共18萬4390例確診通報；而根據官方原先數據，截至15日香港總確診數為76萬1550例，現加上最新資料後，相當於總確診數達94萬5940例，直逼100萬例大關。

    香港衛生防護中心總監徐樂堅分析，疫情約在本月3日達到高峰，當時每日約通報7.6萬人染疫，隨後數字下跌至3萬左右；林鄭月娥則指出，當地疫情自11日進入「平台期」，確診人數不見明顯下降，且各地污水檢測及「圍封強檢」結果顯示，社區當中仍有許多隱形傳播鏈，呼籲市民不可掉以輕心。

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