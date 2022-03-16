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    香港染疫死者爆增「棺木不足」！ 從中國調180副應急

    香港特首林鄭月娥。（法新社）

    香港特首林鄭月娥。（法新社）

    2022/03/16 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍處高峰，染疫死者不斷增加，加上鄰近的深圳也因疫情封城，讓香港傳出「棺木不足」的狀況。中國接獲香港求援後，已調動180副棺木運往香港應急。

    綜合港媒報導，香港殯儀業商會理事長郭凱邦近日表示，香港大部分棺木來自惠州市、中山市，經由深圳陸路運港，不過近日需求遽增，加上深圳封城，香港棺木存量已經明顯不足，2到3天就會用完，「只剩300多副」。

    郭凱邦強調，雖然水路也能運貨，但至少需要10天以上，和僅需6小時的陸上運貨相比，是「遠水救不了近火」。

    香港特首林鄭月娥今表示，已經和中國討論解決辦法，爭取至少2批棺木從水路運往香港；她表示，政府會盡力讓染疫死者家屬可以安排下葬，也強調，食環署轄下的火葬場已日以繼夜動工，「達到極限」。

    另外，食環署則具體表示，和中國相關單位反映「棺木是必需物資」後，中方已火速回應，今後2日將會有180副棺木分別從水陸兩路運港應急。

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