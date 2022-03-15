武漢肺炎升溫 香港半數人口恐已染疫

香港第5波武漢肺炎疫情持續延燒，香港各區公立醫院病房輪流爆滿。圖為位於九龍深水埗區的明愛醫院，病患被迫在院外接受治療。（法新社）

2022/03/15 17:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港在1月下旬爆發第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後，至14日累計72萬1154例確診與4066例死亡，病歿人數甚至超越疫情起源地武漢。不過根據香港大學醫學院最新推算，香港截至3月14日實際上已經有358萬人受到感染，也就是每2個人就有1人染疫！

據港媒《香港01》報導，港大醫學院指出，與上週3月7日的推算比較，當時估計全港累計感染人數為184萬人，在一週後即3月14日，推算的感染人數大增174萬人至358萬人。

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港大認為，這波疫情已於3月4日達到頂峰，如市民的社交接觸維持在目前低水平，推算至本月底，感染人數及相應的確診人數會有更明顯下降，感染人數在4月末及5月中旬，會分別下降至1000及100以下，但屆時估計感染人數達到448萬，死亡人數5102。

相關研究特別提到，在剛過去的週末，「八達通」（類似台灣「悠遊卡」）使用量數字顯示，港人的出行水平開始回升。如果港人開始恢復較為頻繁的社交接觸，病毒傳播將會加快，感染人數增加，而使上述的估算低於最後的實際感染及死亡人數。

另據香港中大醫學院助理教授郭健安預估，香港這波疫情恐造成500萬人染疫、9000名患者死亡，要清零有難度。他推算疫情會在高點橫行2至3週，5月底至6月初每天確診病例才有望回落至約100例。

香港特首林鄭月娥14日坦言，香港並不具備實施中國封城閉與強制普篩的條件基礎設備。林鄭先前的全港普篩宣布，曾引發當地的混亂與恐慌。

中國社群平台微博開始出現指責香港使得疫情擴大的聲音，直指林鄭抗疫不力、遲不封城，疫情癱瘓香港，也拖累了深圳、東莞，甚至是「防疫模範生」上海。

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