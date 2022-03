美國「第二先生」確診武肺 副總統賀錦麗篩檢陰性

2022/03/16 10:44

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續肆虐全球,美國白宮15日指出,副總統賀錦麗(Kamala Harris)丈夫、美國「第二先生」任德龍(Doug Emhoff)確診武肺,所幸目前賀錦麗篩檢結果呈陰性。

綜合外媒報導,美國白宮副新聞秘書辛赫(Sabrina Singh)15日表示,任德龍被檢測出武肺病毒陽性反應,而目前賀錦麗篩檢結果呈陰性,並將繼續接受檢測;出於謹慎考量,賀錦麗取消參與當晚在白宮舉行的同酬日(Equal Pay Day)活動。

美國總統拜登在同酬日活動發言提及,賀錦麗「選擇不冒險」,且出於謹慎決定不出席,另據他所知任德龍「狀況良好」。

據報導,賀錦麗15日下午甫與拜登及數位民主黨議員同場出席法案簽署儀式,期間並未配戴口罩;任德龍則在華盛頓的馬文·蓋伊綠化中心(Marvin Gaye Greening Center)參加活動。

據悉,任德龍已接種3劑莫德納疫苗,隨後他也在推特上指出,自己染疫後症狀輕微,並呼籲民眾儘快接種疫苗及其加強劑。

