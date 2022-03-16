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    美國「第二先生」確診武肺 副總統賀錦麗篩檢陰性

    美國「第二先生」任德龍（見圖）確診武漢肺炎，其妻子賀錦麗篩檢結果呈陰性。（美聯社資料照）

    美國「第二先生」任德龍（見圖）確診武漢肺炎，其妻子賀錦麗篩檢結果呈陰性。（美聯社資料照）

    2022/03/16 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續肆虐全球，美國白宮15日指出，副總統賀錦麗（Kamala Harris）丈夫、美國「第二先生」任德龍（Doug Emhoff）確診武肺，所幸目前賀錦麗篩檢結果呈陰性。

    綜合外媒報導，美國白宮副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）15日表示，任德龍被檢測出武肺病毒陽性反應，而目前賀錦麗篩檢結果呈陰性，並將繼續接受檢測；出於謹慎考量，賀錦麗取消參與當晚在白宮舉行的同酬日（Equal Pay Day）活動。

    美國總統拜登在同酬日活動發言提及，賀錦麗「選擇不冒險」，且出於謹慎決定不出席，另據他所知任德龍「狀況良好」。

    據報導，賀錦麗15日下午甫與拜登及數位民主黨議員同場出席法案簽署儀式，期間並未配戴口罩；任德龍則在華盛頓的馬文·蓋伊綠化中心（Marvin Gaye Greening Center）參加活動。

    據悉，任德龍已接種3劑莫德納疫苗，隨後他也在推特上指出，自己染疫後症狀輕微，並呼籲民眾儘快接種疫苗及其加強劑。

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