遠赴烏國協助抗俄被傳戰死 南韓網紅 「李根大尉」報平安了

37歲南韓知名YouTuber李根大尉（이근대위）在俄羅斯入侵烏克蘭後，加入國際義勇軍協助抵禦俄軍。近日被傳言稱戰死沙場的他，稍早在社群平台上報平安，並強調短期不會返回南韓。（翻攝自李根大尉YouTube頻道）

2022/03/15 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕37歲南韓知名YouTuber李根大尉（이근대위）在俄羅斯入侵烏克蘭後，加入國際義勇軍協助抵禦俄軍。近日被傳戰死沙場的他，稍早在社群平台上報平安，並強調短期不會返回南韓。

李根大尉近日和另外兩名南韓人飛往烏克蘭加入義勇軍，不過入境後5天沒有消息，還有一份烏克蘭文與韓文並陳的李根大尉戰死公告出現，讓他戰死烏克蘭的消息甚囂塵上。

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李根大尉稍早在Instagram發出6點聲明，表示他還安好，而隊員也安全撤退，他強調，不要再流傳他戰死的假新聞，後續也不要再連絡他，因為他作戰非常忙碌。

李根大尉稍後再發文表示，感謝大家的關心，但他現在不能回南韓，因為烏克蘭「情況很嚴峻」，若士兵都撤離了，烏克蘭就沒有人了，「我們得盡最大的努力協助烏克蘭」。

李根大尉說，後續若要回南韓，會再向大家報備，他的護照目前還沒有被吊銷，縱然護照真的無效，他也能夠進入南韓，要粉絲們放心。

至於有南韓媒體稱，李根大尉試圖逃往波蘭，但卻被擋在邊境，讓他不禁怒斥這些假消息和記者，強調自己從未靠近邊境。

或許是避免動態曝光，目前李根大尉兩篇文章都已經刪除。

37歲的李根大尉是海軍特戰隊出身，也是知名YouTuber，擁有超過70萬訂閱，看到烏克蘭總統向世界請求援助時，立刻響應號召，不過他的計畫遭到南韓政府強烈反對，並告訴他若是執意要前往烏克蘭，將會採取法律行動，不僅會吊銷其護照，可能還要罰錢。

李根大尉稍後再發文表示，感謝大家的關心，但他現在不能回南韓，因為現在烏克蘭「情況很嚴峻」，若士兵都撤離了，烏克蘭就沒有人了，「我們得盡最大的努力協助烏克蘭」。（翻攝自李根大尉IG）

李根大尉稍早在Instagram發出6點聲明，表示他還安好，而隊員也安全撤退，他強調，不要再流傳他戰死的假新聞，後續也不要再連絡他，因為他作戰非常忙碌。（翻攝自李根大尉IG）

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