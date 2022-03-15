烏俄戰爭衝擊核子設施 原能會：國內外輻射值無異常

烏克蘭車諾比核電廠。（法新社）

2022/03/15 11:25

〔記者羅綺／台北報導〕烏俄戰爭影響，烏克蘭境內部分核子設施遭受攻擊或佔領，引發國際關注，原能會表示，目前國內外輻射值數據並無異常。

原能會表示，目前歐盟環境輻射監測網顯示，烏克蘭境內環境輻射監測站數值處於正常變動範圍，周邊國家，包括俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、土耳其環境輻射正常。

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至於遭受戰火衝擊的車諾比核電廠，據烏克蘭監管機關表示，車諾比核電廠4天前損壞的外電，先前已修復2條輸電線路的其中1條，但於晚間線路又遭受破壞，經電廠人員搶修，目前已重新連結至電網，電力再次恢復。

IAEA也說明，用過核燃料池的冷卻水系統，可在沒有電力供應的情況下運作，烏克蘭監管機關先前也表示，依據設施安全分析報告，在完全斷電的情形下，對基本安全功能沒有重大影響。

另外，扎波羅熱核電廠共有6部反應器機組，根據歐盟環境輻射監測數值，目前扎波羅熱核電廠區域附近，輻射值尚無異常，外電供應情況也正常，工作人員仍持續維持電廠正常運作。

不過烏克蘭監管機關有通報IAEA，自從3月4日俄羅斯軍隊控制核能電廠後，烏克蘭持續在受損的訓練中心與電廠附近檢測及進行未爆炸彈藥處理作業。

位於哈爾科夫市（Kharkiv）的研究用核設施受到攻擊，IAEA先前已評估不致發生輻射危害。經查證歐盟環境輻射監測網數據，哈爾科夫區環境輻射監測數據維持正常。

原能會指出，烏克蘭4座核電廠（含15部反應器機組），目前共8部機組正常運行，相關輻射監測數值仍維持正常。而台灣的63座即時環境輻射監測站，及空氣取樣數據均正常，國內環境輻射無異常。

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