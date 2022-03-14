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    入侵烏克蘭是犯罪！俄國機長「反戰廣播」曝光 網讚勇敢可敬

    社群平台流傳一段影片，一名俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉航勝利航空（Pobeda）機長透過機上廣播，抨擊俄國入侵烏國是一種「犯罪」，有乘客聽聞立刻拍手鼓掌，影片曝光網友也大讚該名機長「勇敢的英雄」。（圖取自推特）

    社群平台流傳一段影片，一名俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉航勝利航空（Pobeda）機長透過機上廣播，抨擊俄國入侵烏國是一種「犯罪」，有乘客聽聞立刻拍手鼓掌，影片曝光網友也大讚該名機長「勇敢的英雄」。（圖取自推特）

    2022/03/14 20:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起軍事入侵，也打壓國內湧現的反戰抗議聲浪，但社群平台流傳一段影片，一名俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉航勝利航空（Pobeda）機長透過機上廣播，抨擊俄國入侵烏國是一種「犯罪」，有乘客聽聞立刻拍手鼓掌，影片曝光網友也大讚該名機長「謝謝你能為此發聲，太棒了」、「勇敢的英雄」。

    烏國外交官謝爾巴（Olexander Scherba）在推特分享一段影片，表示這是一架飛往土耳其安塔利亞（Antalya）的飛機，只見機長透過廣播向乘客表達對俄國入侵行動的譴責，他認為俄國入侵烏克蘭「是一種犯罪」，並補充說「我認為每個明智的公民都會同意我的觀點，並會盡一切努力阻止戰爭」。

    這名機長也強調，希望大家不要「仇視」俄羅斯人，因為可能有部分是隱性的聲音，過程中還能聽見有乘客給予機長掌聲。影片曝光後也引發網友熱議，不少人大讚機長「謝謝你能為此發聲，太棒了」、「在俄羅斯境內這種說法招致負面後果，很少能看到像這樣反戰的公民」、「勇敢的英雄，像這樣的人願意為自由付出代價」、「他做了一個光榮的舉動」、「他是一個勇敢而可敬的人」。

    普廷下令入侵烏克蘭後，4日簽署法案，禁止媒體傳播俄羅斯軍隊的「假消息」，違反者最重將被處以15年有期徒刑。外界解讀，這意在箝制批評入侵烏克蘭行動的言論。

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