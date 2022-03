入侵烏克蘭是犯罪！俄國機長「反戰廣播」曝光 網讚勇敢可敬

2022/03/14 20:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起軍事入侵,也打壓國內湧現的反戰抗議聲浪,但社群平台流傳一段影片,一名俄羅斯航空(Aeroflot)旗下的廉航勝利航空(Pobeda)機長透過機上廣播,抨擊俄國入侵烏國是一種「犯罪」,有乘客聽聞立刻拍手鼓掌,影片曝光網友也大讚該名機長「謝謝你能為此發聲,太棒了」、「勇敢的英雄」。

烏國外交官謝爾巴(Olexander Scherba)在推特分享一段影片,表示這是一架飛往土耳其安塔利亞(Antalya)的飛機,只見機長透過廣播向乘客表達對俄國入侵行動的譴責,他認為俄國入侵烏克蘭「是一種犯罪」,並補充說「我認為每個明智的公民都會同意我的觀點,並會盡一切努力阻止戰爭」。

這名機長也強調,希望大家不要「仇視」俄羅斯人,因為可能有部分是隱性的聲音,過程中還能聽見有乘客給予機長掌聲。影片曝光後也引發網友熱議,不少人大讚機長「謝謝你能為此發聲,太棒了」、「在俄羅斯境內這種說法招致負面後果,很少能看到像這樣反戰的公民」、「勇敢的英雄,像這樣的人願意為自由付出代價」、「他做了一個光榮的舉動」、「他是一個勇敢而可敬的人」。

普廷下令入侵烏克蘭後,4日簽署法案,禁止媒體傳播俄羅斯軍隊的「假消息」,違反者最重將被處以15年有期徒刑。外界解讀,這意在箝制批評入侵烏克蘭行動的言論。

“Ladies and gentlemen, here is your captain speaking. Welcome to Antalya. Thank you for flying with “Pobeda”. Also, from me personally: the war with Ukraine is a crime…”. This brave ???????? pilot makes a statement. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/rzUo1BBIP2

A Russian pilot tells passengers that he believes “the war in Ukraine is a crime,” adding “I think each sensible citizens will agree with me and will do everything to make it stop.” Rare to see public opposition to the war given the consequences such a statement will have pic.twitter.com/55h18mWI9U