2022/03/14 13:39

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭南部港口城市馬立波(Mariupol)遭俄羅斯軍隊圍攻,多處民間建築物遭到破壞,目前更流出一段公寓大樓被砲擊的影片,英國廣播公司(BBC)已證實影片的真實性。

據《BBC》報導,從影片中可以看到,馬立波一棟公寓在13日遭到砲火襲擊,大樓隨即冒出濃濃黑煙。烏克蘭當局表示,自3月2日俄軍包圍馬立波以來,至今大約有2187名平民喪生。

另外,估計還有40萬人留在馬立波市內,無法獲得食物、藥物和飲水等生活必需品,烏克蘭政府雖然多次嘗試提供援助,但在俄羅斯的轟炸下不得不放棄,目前馬立波存在著迫在眉睫的人道主義危機。

