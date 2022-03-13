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    俄軍擄走烏克蘭帥哥市長才兩天 又有市長被綁架！

    烏國南部城市第聶伯羅魯德內市長馬特維耶夫成為第2個被俄軍綁架的市長。（圖翻攝自推特）

    烏國南部城市第聶伯羅魯德內市長馬特維耶夫成為第2個被俄軍綁架的市長。（圖翻攝自推特）

    2022/03/13 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕繼烏克蘭札波羅熱州梅利托波爾市（Melitopol）市長費德羅夫（Ivan Fedorov）被綁架後，該國南部城市第聶伯羅魯德內（Dniprorudne）市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）今天（13日）也傳遭綁架。

    根據《BBC》 報導，俄羅斯聯邦軍隊佔領梅利托波爾市後，本月11日傳出將市長費德羅夫綁架帶走，引發各界譴責。事隔才2天，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天就表示，札波羅熱州另一座城市第聶伯羅魯德內的市長馬特維耶夫也被俄軍綁架，成為該國第2位遭扣留的市長。

    早前費德羅夫被綁架後，梅利托波爾市議會前議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）就在當地電視台宣布自己將就任市長，呼籲民眾不要參與「極端主義行動」，被外界認為是俄方指派的傀儡市長。

    對此庫列巴痛斥，俄軍佔領札波羅熱州多座城市後，進行親俄宣傳的工作碰壁，無法順利獲得當地民眾支持，才轉而進行這種恐怖行動；烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也怒批，俄羅斯正試圖在烏克蘭建立「偽共和國」，透過傀儡來分裂烏克蘭。

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