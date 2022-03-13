謠言終結站》澤倫斯基的球衣印有納粹符號？ 查核平台：誤導

近日網傳訊息宣稱「烏克蘭總統澤倫斯基的球衣印有納粹符號」。查核平台「MyGoPen」經查證後指出，澤倫斯基球衣上的納粹符號為經過刻意編修的圖片。（圖擷取自查核平台「MyGoPen」）

2022/03/13 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳訊息宣稱「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的球衣印有納粹符號」。對此，查核平台「MyGoPen」經查證後指出，澤倫斯基球衣上的納粹符號為經過刻意編修的圖片，原始照片的衣服上應是寫著數字「95」，因此網傳圖片為誤導描述。

查核平台「MyGoPen」13日發布報告指出，澤倫斯基的個人IG帳號在去年6月8日有類似的照片版本，與網傳版本相比可發現，網傳照片的納粹符號是經過編修的變造照片，原始照片的圖案應是數字95。

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查核報告解釋，由於澤倫斯基為猶太人，網傳訊息試圖透過編修後的圖片將澤倫斯基描繪成「納粹」，以合理化俄羅斯入侵烏克蘭的正當性。

查核報告也說，網傳訊息的另外2張照片是烏克蘭極端右翼民兵組織「亞速營（Azov Battalion）」，「亞速營」在2014年被指控濫用酷刑、犯有戰爭罪，以及有認同新納粹主義的嫌疑；亞速營的標識「狼之鉤（Wolfsangel）」被認為與親衛隊第2師使用的納粹標誌相關，不過亞速營自稱標誌是「Ідея Нації（國家意識）」口號的縮寫，與納粹無關。

此外，「MyGoPen」透過關鍵字查詢到兩篇關於澤倫斯基球衣的報導（FOOTBALL.UA、SPORT24），以及三篇事實查核報告（US SPORTS、MALDITA.ES、Snopes），皆證實網傳圖片的球衣最初並非印上納粹符號，而是數字95 。

因此，綜合以上可知，傳言為「誤導」訊息。

網傳訊息的另外2張照片是烏克蘭極端右翼民兵組織「亞速營（Azov Battalion）」，其標識「狼之鉤」被認為與親衛隊第2師使用的納粹標誌相關，不過亞速營自稱標誌是「Ідея Нації（國家意識）」口號的縮寫，與納粹無關。（圖擷取自查核平台「MyGoPen」）

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