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    立陶宛女總理巾幗不讓鬚眉 加入準軍事化組織「步槍兵聯盟」

    立陶宛女總理席莫尼特11日宣誓加入步槍兵聯盟。（路透）

    立陶宛女總理席莫尼特11日宣誓加入步槍兵聯盟。（路透）

    2022/03/13 06:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭震驚全球，烏克蘭周邊的前蘇聯加盟國更被俄國的野心所喚醒，紛紛加強國防，立陶宛便出現一波申請加入準軍事化組織「步槍兵聯盟」（Riflemen's Union）的風潮，連女總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）也不例外。

    步槍兵聯盟是支援軍方和警察的準軍事化組織。路透報導，步槍兵聯盟表示，自烏俄戰爭爆發以來，已接獲逾2000份入會申請書，總數達到1萬2000份，且其中約3分之1為女性。入會者將接受若干軍事訓練，並根據任務需要協助軍方或警察值勤。

    立陶宛在1990年3月11日率先宣布脫離蘇聯獨立，席莫尼特選在紀念恢復獨立32週年的11日，宣誓加入步槍兵聯盟。她說，許多人對俄國入侵烏國感到不安，加入步槍兵聯盟之類的志願服務，就是一個很不錯的活動。

    立陶宛宣布獨立後引發骨牌效應，其他蘇聯加盟國紛紛響應，成為蘇聯解體的導火線。立陶宛現為北大西洋公約組織（NATO）和歐盟成員，境內有美國等北約輪調駐軍，防範來自俄國及其盟友白俄羅斯的威脅。

    自2019年以來，美國在立陶宛部署約500人的部隊和裝備。由於俄國在烏國邊境集結大軍，並與白俄舉行聯合軍演，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）2月間表示，將要求美國在立國永久駐軍，協助加強安全。

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