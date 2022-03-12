久攻不下！俄間諜想偷放炸彈被逮 防毒面具照片曝光引懷疑
2022/03/12 19:57
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾2週，烏克蘭媒體今（12）日報導稱，在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市內，有2名試圖暗中炸毀民用、軍事設施的歹徒，已遭到烏軍逮捕。
據《NEXTA》報導，俄羅斯久攻不下但持續轟炸的烏克蘭第二大城哈爾科夫市內，今（12）日傳出有2名試圖喬裝並暗中引爆炸彈、炸毀該市軍事、民用設施的歹徒，已遭烏克蘭軍方逮捕。
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報導指出，士兵從2名歹徒身上搜出爆裂物、武器，個人裝備甚至包括「防毒面具」。照片曝光後也引起外國網友熱議，紛紛表示：「他們帶防毒面具幹嘛？」、「俄軍該不會真的要用上毒氣了吧？」。
相關原文請見：
Saboteurs who were planning to blow up military and civilian facilities in #Kharkiv were detained. Weapons and explosives was found. pic.twitter.com/37eEJVMqkU— NEXTA （@nexta_tv） March 12, 2022