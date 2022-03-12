為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    久攻不下！俄間諜想偷放炸彈被逮 防毒面具照片曝光引懷疑

    烏克蘭媒體今（12）日報導稱，在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市內，有2名試圖暗中炸毀民用、軍事設施的歹徒，已遭到烏軍逮捕。（圖取自推特@nexta_tv）

    烏克蘭媒體今（12）日報導稱，在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市內，有2名試圖暗中炸毀民用、軍事設施的歹徒，已遭到烏軍逮捕。（圖取自推特@nexta_tv）

    2022/03/12 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾2週，烏克蘭媒體今（12）日報導稱，在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市內，有2名試圖暗中炸毀民用、軍事設施的歹徒，已遭到烏軍逮捕。

    據《NEXTA》報導，俄羅斯久攻不下但持續轟炸的烏克蘭第二大城哈爾科夫市內，今（12）日傳出有2名試圖喬裝並暗中引爆炸彈、炸毀該市軍事、民用設施的歹徒，已遭烏克蘭軍方逮捕。

    報導指出，士兵從2名歹徒身上搜出爆裂物、武器，個人裝備甚至包括「防毒面具」。照片曝光後也引起外國網友熱議，紛紛表示：「他們帶防毒面具幹嘛？」、「俄軍該不會真的要用上毒氣了吧？」。

    相關原文請見：

    俄羅斯久攻不下但持續轟炸的烏克蘭第二大城哈爾科夫市內，今（12）日傳出有2名間諜喬裝並試圖暗中引爆炸彈、炸毀該市軍事和民用設施，遭烏克蘭軍方逮捕。（圖取自推特@nexta_tv）

    俄羅斯久攻不下但持續轟炸的烏克蘭第二大城哈爾科夫市內，今（12）日傳出有2名間諜喬裝並試圖暗中引爆炸彈、炸毀該市軍事和民用設施，遭烏克蘭軍方逮捕。（圖取自推特@nexta_tv）

    2名歹徒身上被搜出爆裂物、武器以及「防毒面具」，照片曝光後也引起外國網友熱議，紛紛質疑歹徒攜帶防毒面具的用意。（圖取自推特@nexta_tv）

    2名歹徒身上被搜出爆裂物、武器以及「防毒面具」，照片曝光後也引起外國網友熱議，紛紛質疑歹徒攜帶防毒面具的用意。（圖取自推特@nexta_tv）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國曾為烏克蘭提供核安全保證 如今進退兩難
    2022/03/12 19:40

    中國曾為烏克蘭提供核安全保證 如今進退兩難
    不滿市長遭俄軍「綁架」 烏南逾2千民眾示威要求放人
    2022/03/12 19:00

    不滿市長遭俄軍「綁架」 烏南逾2千民眾示威要求放人

    大陸建設×法國RDAI 豐迷七期之最
    悲！ 俄戰俘打回家才知「被認定戰死」 送回國恐遭槍決
    2022/03/12 18:59

    悲！ 俄戰俘打回家才知「被認定戰死」 送回國恐遭槍決
    俄遭絞殺 中國第一要務非救駕 而是佔俄便宜
    2022/03/12 18:06

    俄遭絞殺 中國第一要務非救駕 而是佔俄便宜

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金
    2022/03/12 18:04

    烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金
    足球》已經沒有電了⋯ 烏克蘭核彈頭批人道走廊 ：想走反而更危險
    2022/03/12 17:53

    足球》已經沒有電了⋯ 烏克蘭核彈頭批人道走廊 ：想走反而更危險
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播