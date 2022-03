久攻不下！俄間諜想偷放炸彈被逮 防毒面具照片曝光引懷疑

2022/03/12 19:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾2週,烏克蘭媒體今(12)日報導稱,在第二大城哈爾科夫(Kharkiv)市內,有2名試圖暗中炸毀民用、軍事設施的歹徒,已遭到烏軍逮捕。

據《NEXTA》報導,俄羅斯久攻不下但持續轟炸的烏克蘭第二大城哈爾科夫市內,今(12)日傳出有2名試圖喬裝並暗中引爆炸彈、炸毀該市軍事、民用設施的歹徒,已遭烏克蘭軍方逮捕。

報導指出,士兵從2名歹徒身上搜出爆裂物、武器,個人裝備甚至包括「防毒面具」。照片曝光後也引起外國網友熱議,紛紛表示:「他們帶防毒面具幹嘛?」、「俄軍該不會真的要用上毒氣了吧?」。

Saboteurs who were planning to blow up military and civilian facilities in #Kharkiv were detained. Weapons and explosives was found. pic.twitter.com/37eEJVMqkU