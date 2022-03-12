俄軍距基輔市中心僅25公里 澤倫斯基顧問：我們已準備好戰鬥

基輔市內的反坦克障礙物。（路透）

2022/03/12 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄衝突進入關鍵第3週，外界擔心戰事將進一步升級。英美最新情報顯示，俄軍似乎準備擴大地面攻勢，且目前距離基輔市中心僅25公里。對此，烏國總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，基輔已「準備好戰鬥」。

英國《衛報》12日報導，美國國防部一名資深官員11日在簡報會上表示，「根據我們評估，俄軍準備開始擴大針對基輔的地面攻勢，尤其從基輔以東進攻。」英國國防部12日一早也指出，「大批俄軍地面部隊距離基輔市中心約25公里」，而第2大城哈爾科夫、基輔東北方要地切爾尼戈夫和蘇米，以及烏南戰略港市馬立波等，也持續被圍困猛攻。

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據了解，基輔及各大城市12日一早紛紛響起空襲警報，俄軍一波接一波轟炸。觀察家警告，戰事進入第3週後，恐怕會看到「無法想像的悲劇」。

然而，烏國總統顧問波多利雅科表示，基輔雖已成為「被圍攻的城市」，但全市已「準備好戰鬥」，各哨站已完成備戰，供應鏈準備也已到位，「基輔會屹立到最後一刻。」基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）11日表示，該市一半人口（約200萬人）已撤離，留下來的人則持續進行防禦工作。

美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）12日的拍攝畫面顯示，基輔有民宅等建築著火，而俄軍砲兵部隊疑似也朝基輔西北方的城鎮開火，並持續向基輔推進。不過，衛報方面無法驗證畫面真實性。

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