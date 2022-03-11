為何不在烏克蘭設立禁飛區？ 北約秘書長給解釋

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格一再強調，北約必須避免正面與俄羅斯起衝突。（路透）

2022/03/11 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今（11）日接受《法新社》採訪時表示，北約必須避免讓烏俄衝突演變為該組織與俄羅斯的正面衝突，而設立禁飛區（no-fly zone）則可能會導致雙方全面開戰。

在土耳其安塔利亞（Antalya）參加外交論壇的史托騰柏格告訴《法新社》，「我們有責任避免讓這場橫跨烏克蘭國境的衝突，升級成俄羅斯與北約之間的全面戰爭。」

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而對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一再批評北約不設立禁飛區的舉動，史托騰柏格則表示，「明白新一輪襲擊與傷亡是無法避免的，但北約謹慎地決定不封鎖烏克蘭的空域。」

他說，北約這些年訓練的烏克蘭部隊，以及北約提供的軍事裝備，在這場烏俄衝突中都已經證明了其重要性。「最重要的是俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）需終結這場毫無道理的戰爭，撤回所有部隊，並真誠地參與外交政治管道，尋求政治層面的解方。」

當被問到烏克蘭未來加入北約的可能性時，史托騰柏格認為，這件事取決於基輔政府的態度，「由烏克蘭選擇他們是否想要成為北約一份子，在那之後，北約30個盟國會對入會資格做出決定。」

史托騰柏格又說，「我們尊重烏克蘭的選擇，不管他們申請加入與否，這都是烏克蘭基於國家主權做出的選擇。但問題是俄羅斯並不尊重這份主權，他們以武力侵犯一個主權國家，只因為俄羅斯不喜歡烏克蘭在選定好的道路上所做出的抉擇。」

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