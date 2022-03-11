俄國官媒、軍媒節目「窩裡反」 公開批普廷侵略烏克蘭「夠了」

對於普廷揮軍入侵烏克蘭，國營電視台談話節目來賓公開批評這場對行動，「比（蘇聯侵略）阿富汗還糟糕」。（法新社）

2022/03/11 21:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷對烏克蘭動武，克里姆林宮嚴格箝制國內反戰言論，不過，有國營電視台似乎「窩裡反」，談話節目中的來賓公開批評這場對烏克蘭的侵略行動，「比（蘇聯侵略）阿富汗還糟糕」。

英國《電訊報》、《每日郵報》11日報導，俄羅斯國營「全俄國家電視廣播公司」（VGTRK）旗下「俄羅斯一台」（Russia 1）的黃金時段談話節目「索洛維耶夫傍晚有約」（An Evening with Vladimir Soloviev）上，來賓拒絕支持主持人推銷克宮對烏克蘭「特別軍事行動」的說法，反而大加批評侵略烏克蘭行徑，讓有普廷的「宣傳總司令」之稱的索洛維耶夫不時得打斷來賓談話。

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上節目的學者巴格達薩羅夫（Semyon Bagdasarov）反問說，「我們需要陷入另一個、但是更糟的阿富汗嗎？我們不需要，已經夠了」。電影製片人、導演沙克納薩洛夫（Karen Shakhnazarov）呼籲停止入侵行動，「我十分難以想像奪取像基輔這樣的城市，我無法想像那會怎樣」，他說，全世界的民意可能對俄羅斯非常不利，「結束這場行動將把國內穩下來」，若烏克蘭情況開始演變成一場人道災難，「就連像中國、印度等我們的盟友，都會不得不與我們保持距離。」

另外， 《倫敦廣播電台》（LBC）報導指出，一名現役俄國軍官在俄羅斯國防部管轄的軍方媒體「紅星電視台」（Zvezda）上說，俄軍部隊在烏克蘭陣亡，主持人立即喝斥住嘴，堅稱這場行動是正確的。

普廷揮軍烏克蘭後，4日簽署法案，禁止媒體傳播俄羅斯軍隊的「假消息」，違反者最重將被處以15年有期徒刑。外界解讀，這意在箝制批評入侵烏克蘭行動的言論。

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