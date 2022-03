南韓準第一夫人爭議多 整形遭人寫歌嘲諷、曝光舊照

南韓第20屆總統大選由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫獲勝,成為南韓準總統,其妻金建熙也成為關注焦點。(法新社)

2022/03/11 12:35

〔即時新聞/綜合報導〕南韓第20屆總統大選由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅獲勝,成為南韓準總統,其妻金建熙也成為關注焦點,過往爭議事蹟全被挖出,連整容經歷都成為被攻擊的依據,不僅被人寫歌嘲諷,還有民主黨前黨員曾在網路上曝光她舊照,嘲諷「與南韓整形技術一起發展的金建熙的臉」。

49歲的金建熙成為南韓準第一夫人,過往爭議事蹟全被挖出來審視;金建熙畢業於京畿大學美術系,之後攻讀藝術教育碩士,最終取得數位設計博士學位,曾在大學擔任講師,在南韓策展界相當知名,爭議事蹟則包括被控涉嫌操縱股價、工作履歷造假等,還有人質疑她曾經做過酒店公關,但金建熙嚴正否認。

請繼續往下閱讀...

除此之外,有不少人聚焦於金建熙的容貌;外媒報導指出,當時選戰正熱,南韓歌手安致煥在2月發行一首名為「長的像麥可傑克森的女士(Lady Who Looks like Michael Jackson)」,歌詞提到一個女人改了好幾次名字、換了好幾次臉,斥責這個女人的貪婪,內容與金建熙2008年正式改名、公開承認接受過眼部整容手術經歷相符,歌詞多處諧音也與金建熙名字發音相同,被認為就是在嘲諷金建熙,引發軒然大波,國民力量黨曾就此譴責,也一度引發麥克傑克森粉絲不滿。

2021年11月,南韓民主黨前黨員宋海元曾曝光金建熙多張舊照片,嘲諷只要觀察金建熙的臉,就可以輕鬆理解南韓的整容產業發展史,「與南韓整形技術一起發展的金建熙的臉」。

尹錫悅與金建熙於2012年結婚,兩人至今無子,目前與4隻狗、3隻貓一起生活。

김건희 성형과정이

우리나라 성형외과가 어떻게 성장했는지

이해하기쉽다. 성형외과기술과 같이 발전해가는김건희 얼굴들~~~ pic.twitter.com/NE0RPlWOp1 — 기레기폭파(1️⃣번찍을꺼다) (@rewq05021938) November 14, 2021

金建熙的多張舊照片被敵對政黨前黨員曝光。(翻攝推特)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法