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    南韓準第一夫人爭議多 整形遭人寫歌嘲諷、曝光舊照

    南韓第20屆總統大選由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫獲勝，成為南韓準總統，其妻金建熙也成為關注焦點。（法新社）

    南韓第20屆總統大選由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫獲勝，成為南韓準總統，其妻金建熙也成為關注焦點。（法新社）

    2022/03/11 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓第20屆總統大選由最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅獲勝，成為南韓準總統，其妻金建熙也成為關注焦點，過往爭議事蹟全被挖出，連整容經歷都成為被攻擊的依據，不僅被人寫歌嘲諷，還有民主黨前黨員曾在網路上曝光她舊照，嘲諷「與南韓整形技術一起發展的金建熙的臉」。

    49歲的金建熙成為南韓準第一夫人，過往爭議事蹟全被挖出來審視；金建熙畢業於京畿大學美術系，之後攻讀藝術教育碩士，最終取得數位設計博士學位，曾在大學擔任講師，在南韓策展界相當知名，爭議事蹟則包括被控涉嫌操縱股價、工作履歷造假等，還有人質疑她曾經做過酒店公關，但金建熙嚴正否認。

    除此之外，有不少人聚焦於金建熙的容貌；外媒報導指出，當時選戰正熱，南韓歌手安致煥在2月發行一首名為「長的像麥可傑克森的女士（Lady Who Looks like Michael Jackson）」，歌詞提到一個女人改了好幾次名字、換了好幾次臉，斥責這個女人的貪婪，內容與金建熙2008年正式改名、公開承認接受過眼部整容手術經歷相符，歌詞多處諧音也與金建熙名字發音相同，被認為就是在嘲諷金建熙，引發軒然大波，國民力量黨曾就此譴責，也一度引發麥克傑克森粉絲不滿。

    2021年11月，南韓民主黨前黨員宋海元曾曝光金建熙多張舊照片，嘲諷只要觀察金建熙的臉，就可以輕鬆理解南韓的整容產業發展史，「與南韓整形技術一起發展的金建熙的臉」。

    尹錫悅與金建熙於2012年結婚，兩人至今無子，目前與4隻狗、3隻貓一起生活。

    金建熙的多張舊照片被敵對政黨前黨員曝光。（翻攝推特）

    金建熙的多張舊照片被敵對政黨前黨員曝光。（翻攝推特）

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