南韓變天 親美抗中尹錫悅勝選

南韓最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅當選新任總統。（法新社）

2022/03/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓史上最難預料的總統大選結果十日出爐，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以四十八．六％得票率擊敗執政黨共同民主黨候選人李在明，兩人得票率僅差○．八個百分點（二十五萬票），寫下歷來最小票數差距。保守派時隔五年就重返青瓦台，打破自一九八七年總統直選以來，保守與進步兩派每隔十年輪替執政的態勢，南韓政治已出現板塊移動。

僅贏25萬票 保守派重返青瓦台

從政僅八個月、肅貪檢察官出身的尹錫悅將是總統直選以來，首位沒有國會議政經歷的總統。他被視為路線親美，主張修復日韓關係，並對北韓態度強硬，競選時更主張追加部署「薩德」反飛彈系統。一般認為，他上任後，外交政策將有顯著變化，可能考慮加入美國領導的反中陣營。

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尹錫悅在勝選記者會上承諾，將以民意為依歸，打造以人為本的經濟體系，創造就業與壯大中產階級，也會與反對黨合作，化解兩極化的政治對立。在外交上，會重建並鞏固韓美同盟，使其成為戰略全面聯盟，同時分享自由民主、市場經濟和人權等關鍵價值觀。針對朝鮮半島情勢，他強調將建立強大軍力，按照原則果斷因應北韓非法、不合理的行為，但會始終敞開對話大門。他還說，將本著相互尊重的原則發展韓中關係，面向未來發展韓日關係。

尹錫悅發表勝選感言僅五小時後，就接到美國總統拜登的祝賀電話，拜登承諾防衛南韓並加強合作，展現出韓美同盟「堅不可破」。

此次大選過程充斥醜聞，選民對兩位候選人不支持度都大於支持度，選舉結果被視為是選民對現任總統文在寅任內導致房價高漲、貧富差距擴大與就業困難的經濟政策投下不贊成票。南韓股市十日收盤上漲超過二％，為三個月以來最大漲幅。

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