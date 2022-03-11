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    南韓轉向親美日 內部對立加劇

    南韓最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅贏得第廿屆總統選舉，將於五月正式就任。（路透）

    南韓最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅贏得第廿屆總統選舉，將於五月正式就任。（路透）

    2022/03/11 05:30

    南韓總統當選人尹錫悅以25萬票險勝

    〔記者楊丞彧、呂伊萱、施曉光、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕南韓總統大選結果出現政黨輪替，最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅以僅約廿五萬票的些微差距，擊敗執政黨「共同民主黨」對手李在明，這是保守派勢力在前總統朴槿惠下台後，時隔五年再次奪回政權。首爾變天對區域情勢的影響，學者認為，尹錫悅競選期間提到要增加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德），要加入「三四五聯盟」等方向，外交上應會將韓美安全與同盟關係緊密連結。

    韓美關係升級 同盟關係緊密連結

    國策研究院十日舉辦座談會，台灣智庫副執行長董思齊指出，尹錫悅的外交安全政見是「尊嚴的外交、強大的安全」，要透過韓美聯盟恢復信任關係、加強團結，以及對北韓核武、飛彈做出強而有力的反應，反制北韓挑釁等。他認為，尹錫悅當選後首要重點將不再是南北韓交流與合作，而是在現有的韓美關係上升級，將韓美安全與同盟關係緊密連結。

    尹錫悅也提出希望推動美韓「二加二」會談，美韓恢復實體軍演，並倡議南韓加入「三四五聯盟」，即韓美日安全體系、四方安全對話（QUAD）及五眼聯盟。董思齊表示，以上政見是否會真的落實，仍有待時間驗證，可以預期的是，南韓對外關係雖然會在行動和戰術上與文在寅政府有所不同，但戰略目標仍是維持韓半島和平、促進兩韓統一。

    中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰指出，短期來看，南韓外交的首要課題有二，一是兩韓關係，二是南韓與美國及其盟邦的利益協調問題。但蔡東杰強調，尹錫悅政府仍將聚焦內政問題，原因首先是朝小野大，再者是近年社會相對剝奪感愈發嚴重；而選舉勝負差距甚微，也代表南韓社會的分裂與對抗非常激烈，如何彌補對立造成的撕裂，也是新政府要務。

    尹錫悅曾喊第一步要改善日韓關係

    美國、日本、中國都在尹錫悅當選後表達祝賀之意；日本共同社報導，日方計畫在尹錫悅五月就職前便與新政府進行接觸，就改善雙方關係密切合作。尹錫悅在選戰中宣稱希望修復文在寅政府破壞的日美韓安保合作，第一步就是改善日韓關係，但未提出具體方案。日本經濟新聞報導，日韓領袖自二○一九年十二月面對面會談後，迄今未再舉行雙邊峰會，日本首相岸田文雄應會先與尹錫悅透過電話會談。

    中國外交部發言人趙立堅說，中方對尹錫悅當選總統表示祝賀，「中韓兩國是搬不走的鄰居，也是相互離不開的重要合作夥伴」。我外交部表示，台韓民間關係悠久深厚，共享自由、民主、人權及法治等價值，我政府期盼與韓國在既有友好基礎上，深化兩國間交流合作，共同致力維護印太區域的和平穩定。

    南韓最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅當選新任總統。（法新社）

    南韓最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅當選新任總統。（法新社）

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