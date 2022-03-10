中國吉林爆校園疫情「校方施壓」 學生交叉感染、孤立無援

中國吉林農業科技學院近日爆發武漢肺炎19）群聚疫情，校方被指控處置不當導致學生交叉感染、孤立無援，還向上網求救的學生施壓。示意圖，非新聞事件主角。（法新社、路透；本報合成）

2022/03/10 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林農業科技學院近日爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚疫情，校方被指控處置不當導致學生交叉感染、孤立無援，還向上網求救的學生施壓。直到今天（10日）相關話題引發大量輿論後，官方才陸續將學生送往隔離設施，該校黨委書記也旋即被免職。

綜合中媒報導，中國吉林省吉林市今天通報新增283例武漢肺炎本土病例，包含134例確診與149例無症狀感染。其中，吉林農業科技學院確診人數較多，出現校園群聚感染疫情。

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1名自稱是吉林農科學院學生的網友「林凡一尋」今天中午在微博發文表示，學校先前讓所有需要隔離的學生睡「大通鋪」，導致學生交叉感染；有學生發燒，老師就給退燒藥，若無效再換另一款退燒藥，像是在宿舍「等死」。

「林凡一尋」也指出，校內生活用品嚴重不足，學生沒水喝、女生沒有衛生棉用，但校方不作為、態度強硬；學生去電政府單位求助，但「不是拒接就是推卸責任」；校方甚至打電話給上網發文求救的學生，向他們施壓。

文章引來大批網友關注吉林農科學院疫情，截至今晚已有209萬次按讚、超過35萬次分享。「吉林農業科技學院疫情」話題今天也一度躍上微博熱搜榜第1名，相關文章閱讀量達11.8億次。

疫情消息引發大量關注後，吉林農科學院門口今天下午終於出現數十輛大型巴士，陸續將檢測陽性的學生與密切接觸者載運出校。

吉林省官方晚間也宣布，免去吉林農業科技學院黨委書記張立峰的職務，由吉林省總督學岳強兼任。

有網友表示，不敢相信武肺疫情進入第3年，還有地方以這樣接近瞞報且缺乏常識的方式處理疫情；也有網友認為，這不光是一所學校主管的問題，整個吉林市或吉林省的政府與官員也都有責任。

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吉林農科學院疫情消息在網路上大量曝光後，才終於有巴士將校內檢測陽性的學生與密切接觸者載運出校。（擷取自央視新聞微博）

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