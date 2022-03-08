中國疫情蔓延！連兩日破500例感染者 北京等16省市確診現蹤

中國過去24小時新增本土確診175例、本土無症狀感染者330例，本土確診與無症狀感染者分布在16省市。（法新社）

2022/03/08 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃後持續延燒，連兩天單日本土染疫人數破500人，過去24小時新增本土確診175例、本土無症狀感染者330例，本土確診與無症狀感染者分布在16省市。

綜合中媒報導，3月7日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例325例；其中，本土病例175例，包含吉林46例、廣東45例、山東31例、江蘇10例、甘肅10例、雲南5例、陝西5例、河北4例、上海4例、浙江4例、天津3例、遼寧3例、內蒙古2例、北京1例、山西1例、廣西1例。

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另外無症狀感染者也暴增，各地報告新增無症狀感染者443例，其中境外輸入113例，本土330例，分布在山東144例、廣東73例、上海51例、吉林29例、雲南18例、遼寧5例、江蘇5例、廣西3例、山西1例、甘肅1例。

截至3月7日24時，中國現有確診病例4052例（重症病例9例），累計總確診數11萬1520例、4636人不治。

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