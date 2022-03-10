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    普廷動用毀滅性武器！ 英國防部證實俄軍使用「真空彈」

    英國國防部9日推文說，俄羅斯軍方對烏克蘭使用火箭砲連環發射器「TOS-1A」。（路透資料照）

    英國國防部9日推文說，俄羅斯軍方對烏克蘭使用火箭砲連環發射器「TOS-1A」。（路透資料照）

    2022/03/10 07:49

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部9日表示，俄羅斯軍方承認對烏克蘭使用溫壓武器「空爆燃燒彈」（Thermobaric weapons），又被稱作「真空彈」（vacuum bomb），依規定不能在可能傷及平民生命的情況下攻擊軍事目標。

    英國國防部9日推文說，俄羅斯軍方對烏克蘭使用火箭砲連環發射器「TOS-1A」，該發射器射出的溫壓火箭利用吸入周邊的氧氣，產生高溫破壞性的爆炸，比傳統爆炸持續時間更長，是一種毀滅性武器，能夠破壞基礎設施，以及對人體內臟造成嚴重傷害。

    英國國防部表示，根據國際武裝衝突法，溫壓武器並不違法，但有嚴格規定限制，不能在可能傷及平民生命的情況下攻擊軍事目標。

    俄羅斯曾在1999年得車臣戰爭中使用溫壓武器，當時受到國際人權組織譴責。據了解，俄羅斯製造的溫壓武器也被阿塞德政權（Bashar al-Assad）使用在敘利亞內戰。

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