普廷動用毀滅性武器！ 英國防部證實俄軍使用「真空彈」

2022/03/10 07:49

〔即時新聞/綜合報導〕英國國防部9日表示,俄羅斯軍方承認對烏克蘭使用溫壓武器「空爆燃燒彈」(Thermobaric weapons),又被稱作「真空彈」(vacuum bomb),依規定不能在可能傷及平民生命的情況下攻擊軍事目標。

英國國防部9日推文說,俄羅斯軍方對烏克蘭使用火箭砲連環發射器「TOS-1A」,該發射器射出的溫壓火箭利用吸入周邊的氧氣,產生高溫破壞性的爆炸,比傳統爆炸持續時間更長,是一種毀滅性武器,能夠破壞基礎設施,以及對人體內臟造成嚴重傷害。

英國國防部表示,根據國際武裝衝突法,溫壓武器並不違法,但有嚴格規定限制,不能在可能傷及平民生命的情況下攻擊軍事目標。

俄羅斯曾在1999年得車臣戰爭中使用溫壓武器,當時受到國際人權組織譴責。據了解,俄羅斯製造的溫壓武器也被阿塞德政權(Bashar al-Assad)使用在敘利亞內戰。

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



