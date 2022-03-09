2021全球碳排創新高 IEA：中國獨佔33％蟬聯最大排放國

IEA表示，2021年全球能源部門的二氧化碳排量大幅反彈，增長6％達到363億噸，創下歷史新高。（歐新社）

2022/03/09 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕國際能源署（IEA）8日指出，隨著經濟從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中復甦，以及煤炭使用量增加，2021年全球能源部門的二氧化碳排量大幅反彈，增長6％達到363億噸，創下歷史新高。

根據IEA的分析，2021年全球能源碳排放的絕對增幅超過20億噸，是史上最大，超過2020年因疫情導致的下降幅度。IEA表示，「世界現在必須確保2021年全球排放量大反彈是一次性的」。

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煤炭佔碳排總量的40％以上，達到153億噸創下新高，天然氣的碳排放量也反彈至75億噸，遠高於2019年。2021年全球運輸業復甦有限，石油產生的碳排放量為107億噸，比疫情前的數字低很多。

IEA表示，全球排放量增加的最大來源仍然是中國，中國是唯一排放量在2020年和2021年都出現增長的主要經濟體，「光是在2021年，中國的二氧化碳排放量就超過119億噸，佔全球總量的33％」。

受到煤炭使用量增長的影響，印度去年的碳排放量高​​於2019年。該國的燃煤發電量創下歷史新高，比2021年高出13％。

歐美的天然氣價格飆升也導致全球排放量增加，這讓發電廠燃燒煤炭的利潤更高，而燃煤的碳排放量是燃氣的2倍。美國去年碳排放量為46億噸，歐盟為27億噸。

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