日增逾30萬病例！南韓大選前夕 每10人就1人已染疫

南韓總統大選前一天，單日新增病例首度超過30萬例，創下疫情爆發以來新高，累計確診人數也突破500萬例，等於每10人中就有1人染疫。（彭博）

2022/03/08 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選9日登場，選舉打得火熱，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情也狂燒，在投開票前一天，單日新增病例首度超過30萬例，創下疫情爆發以來新高，累計確診人數也突破500萬例，等於每10人就有1人染疫。

綜合韓媒報導，南韓官方統計單日新增病例，以前一日0時到當天0時為區間計算，盡管8日的總數9日上午才會公布，但根據首爾市等各地方政府發布的統計數據，從今日0時至晚間9時，南韓17個行政區已共增加32萬6834例新病例，單日確診首度超過30萬大關。

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受到Omicron變種病毒株影響，南韓最近單日新增病例屢創新高，先前最高紀錄為本月4日通報的26萬6847例。由於8日確診人數尚未完整統計，預計9日通報的總數恐達到35萬例。

截至目前，南韓累計確診病例已超過510萬例，相當於南韓每10人中就有1人染疫。

在疫情延燒之際，南韓民眾將在9日選舉新總統，南韓疾病管理廳7日表示，允許確診者和隔離者在當天下午5時50分後外出投票，須配戴口罩步行、搭乘私家車或防疫計程車前往投票所。

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