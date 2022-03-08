謠言終結站》網傳「媒體擺拍俄軍轟炸平民」？ 是電影花絮！

網傳影片被指稱是「西方媒體擺拍俄軍轟炸烏克蘭平民」，事實上是2013年拍攝的電影幕後花絮。（擷取自「Richard Wood」YouTube頻道）

2022/03/08 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭全球關注，網路上也出現許多真真假假的影片與傳聞。近日網路上流傳1段影片，被指稱是「西方媒體擺拍俄軍轟炸烏克蘭平民」，但事實上，影片是電影《入侵地球》（Invasion Planet Earth）的幕後花絮，與近期俄羅斯入侵烏克蘭事件無關。

台灣事實查核中心發布報告指出，近日網路流傳1段影片，內容為大批民眾驚恐逃竄的畫面，並有攝影機在旁側錄，影片搭配文字訊息指稱是「西方媒體擺拍俄軍轟炸烏克蘭平民」。

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經查證，網傳影片來自YouTube上2013年的影片「Invasion Planet Earth BTS run for your life Birmingham」（《入侵地球》幕後花絮，在伯明罕為你的生命奔跑）。《入侵地球》於2019年上映，導演是西蒙 ‧ 考克斯（Simon Cox）。

考克斯曾於今年2月27日在推特（Twitter）發文說，「我剛剛在推特上看到一個片段，我的電影製作花絮被用在有關烏克蘭的假新聞上，在此澄清，這段影片來自於我的獨立製作科幻電影《入侵地球》」，2016年在英國伯明罕拍攝，跟假新聞裡的媒體「一點關係也沒有」。

綜合查證資訊，網傳影片來自電影《入侵地球》的幕後花絮，影片早在2013年就被上傳至YouTube，與近期俄羅斯入侵烏克蘭事件無關；《入侵地球》導演考克斯也已經在推特上澄清此事。

I've just seen on Twitter that a clip from, the making of my film is being used for fake news in #Ukraine. Just to confirm, this clip is from my independent sci-fi movie, Invasion Planet Earth, shot in Birmingham UK in 2016 - Nothing to do with the media! https://t.co/sTrBOriRNO — Simon Cox （@SimonCoxFilm） February 27, 2022

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